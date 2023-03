Künftig ist das Parken an zwei Orten in Füssen kostenpflichtig. Die Preise im Überblick.

30.03.2023 | Stand: 11:20 Uhr

Die Parkplätze am Bundesstützpunkt für Eishockey und Curling (BSP) sowie am Festplatz werden ab Donnerstag, 6. April, gebührenpflichtig. Das teilt die Stadtverwaltung am Donnerstagmittag mit.

Die Parkscheinautomaten werden Anfang April an den beiden Parkplätzen installiert. Es ist auch möglich, per Smartphone mit der Parkster-App zu bezahlen.

Parkgebühren in Füssen: Die Preise im Überblick

