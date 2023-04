Parkgebühren in Füssen: Wird’s jetzt noch teurer?

Kommunalpolitiker beraten demnäst über Eingaben eines Füsseners. Unter anderem soll "Semmeltaste" wegfallen. Verwaltung will Vorschlägen vorerst nicht folgen.

14.04.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Mindestens 100.000 Euro mehr will Jürgen Brecht der Stadtkasse pro Jahr bescheren: Blechen soll das Autofahrer. Denn der Füssener Bürger fordert in Eingaben, dass zum einen die „Semmeltaste“ (30 Minuten gratis) an den städtischen Parkscheinautomaten ersatzlos gestrichen werden soll. Zudem solle Füssen das Gratis-Parken an Sonn- und Feiertagen sowie an Samstagen ab 13 Uhr an Parkplätzen beenden. Bei der Stadt, die zuletzt heftig an der Steuer- und Gebührenschraube gedreht hat, rennt Brecht damit aber keine offenen Türen ein.

Am Dienstag, 18. April, sollen die Eingaben im Haupt- und Finanzausschuss behandelt werden, der ab 17 Uhr im Rathaus tagt. Die Stadtverwaltung hat bereits eine Empfehlung für den Beschluss ausgearbeitet: Demnach sollten die Eingaben „zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter verfolgt und bis zur nächsten Änderung der Parkgebührenverordnung zurückgestellt“ werden.

Verzicht passt nicht zur Haushaltslage in Füssen

Was Brecht verwundert. „Ich finde, der Verzicht auf diese erheblichen möglichen Mehreinnahmen passt nicht zu erstens der Haushaltslage und zweitens zu den zahlreichen Gebühren- und Abgabenerhöhungen für die Bürger.“ Zumindest mit dem Streichen des Gratis-Parkens am Wochenende würde man auch auswärtige Autofahrer zur Kasse bitten.

Bürgermeister: Jetzt ist mal gut

„Wir haben die Gebühren gerade erst angepasst“, verweist Bürgermeister Maximilian Eichstetter auf die Neuregelungen für 2023. „Jetzt ist mal gut mit weiteren Erhöhungen.“ Man werde in den Folgejahren prüfen, ob weitere Anpassungen erforderlich sind. Vorerst will aber auch der Rathaus-Chef Ruhe an der Parkgebühren-Front.