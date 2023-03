Parkgebühren in Pfronten: Vor dem Start gibt es doch noch letzte Änderungen

Der Gemeinderat Pfronten verschiebt den geplanten Start der neuen Parkgebühren auf April. Für Diskussionen sorgen die Regeln für Wohnmobile.

Erst zum 1. April wird die neue Parkgebührenverordnung in Pfronten in Kraft treten – einen Monat später als zuletzt geplant. Der mit elf zu fünf Stimmen mehrheitlich gefasste Beschluss des Gemeinderats dazu umfasst noch weitere Änderungen. Sie betreffen unter anderem die Baulicht-Organisationen. Dass Wohnmobile die Stellplätze beim Bahnhof Weißbach nutzen dürfen, als letztem öffentlichen Parkplatz in der Gemeinde, bleibt jedoch trotz einer längeren Diskussion unverändert. Zumindest vorerst.

Nächtliches Parkverbot in Pfronten wird erweitert

Zu den Änderungen, die der Leiter der Ortsentwicklung Jan Schubert dem Gemeinderat vorstellte, gehört eine Ausweitung des nächtlichen Parkverbots. War bislang vorgesehen, dass die öffentlichen Parkplätze im Winter zwischen 0 und 6 Uhr nicht genutzt werden dürfen, um den Winterdienst nicht zu behindern, wird dieses Verbot nun auf das gesamte Jahr ausgeweitet. Eine Sonderregelung für Wohnmobile, die von 22 bis 7 Uhr von den Parkplätzen ausgeschlossen werden sollten, wird damit hinfällig. „Das vermeidet eine Doppelbeschilderung“, erklärte Schubert. Das Ziel, Übernachtungen auf öffentlichen Parkplätzen zu verhindern, werde schließlich bereits mit dem generellen Nachtparkverbot erreicht. Eine Ausnahme gibt es auf einigen Wanderparkplätzen, auf denen Flächen für Dauerparker bereitgestellt werden. Dabei denke man an Mehrtageswanderer, die auf Hütten übernachten, erklärte Schubert.

Droht Dreck am Bahnhof Weißbach?

Mit seiner Frage, warum am Bahnhof Weißbach ein gekennzeichneter Bereich für Wohnmobile angelegt werden soll, wo es in der Gemeinde doch zwei privat betriebene Wohnmobil-Plätze gibt, löste Ludwig Schneider (Pfrontner Liste) eine Diskussion aus. Susanne Manhard (CSU) bemängelte nicht nur, dass man damit gewerblichen Anbietern Konkurrenz mache. Sie befürchtete auch eine Verschmutzung des Platzes, da dort keine Entsorgungseinrichtungen vorhanden sind. Nach dem Hinweis von Bürgermeister Alfons Haf, dass man alle Regeln jederzeit nachbessern könne, sobald Erfahrungen mit dem neuen Parkkonzept gesammelt seien, gab es aber keine Anträge auf eine Änderung der Vorlage. In der Praxis werde sich rasch zeigen, was funktioniere und was nicht, meinte etwa Axel Bertle (Aktiv für Pfronten). (Lesen Sie auch: Pfronten weist Parkplätze aus – um Gebühren zu erheben)

Keine Strafzettel für Einsatzkräfte

Als weitere Neuerung sah die Vorlage die Einführung eines Blaulichttickets vor. Mitglieder von Rettungsorganisationen wie Feuerwehr und Bergwacht sollen damit davor bewahrt werden, Strafzettel zu kassieren, wenn sie mit ihrem Privat-Pkw zu Einsätzen ausrücken. Eine Verpachtung kommunaler Stellplätze an Dritte soll laut der Vorlage generell nicht erfolgen. Sie würden sonst der allgemeinen Nutzung entzogen. Öffentliche Stellplätze könnten von den Inhabern des Dauertickets für 40 Euro pro Jahr ohnehin genutzt werden. Auch eine Rückvergütung von Parkgebühren bei gemeindlichen Freizeiteinrichtungen wie Alpenbad, Skizentrum und Eishalle wird angesichts des hohen Verwaltungsaufwands ausgeschlossen. Neben den Inhabern von Dauertickets könnten die der neuen Bergzeitkarte ihre Fahrzeuge dort ohnehin kostenlos abstellen.