Ausflügler-Ansturm erwartet! Firma regelt an Pfingsten das Parken am Alatsee und Hopfensee-Campingplatz

Weil über das Pfingstwochenende viele Ausflügler an Alatsee und Hopfensee erwartet werden, beauftragte die Stadt Füssen eine Firma, die das Parken regeln soll.

21.05.2021 | Stand: 12:22 Uhr

Die Stadt Füssen hat eine Dienstleistungsfirma beauftragt, von Freitag bis Montag, 24. Mai, für Ordnung auf dem Parkplatz am Hopfener Campingplatz und den Parkplätzen am Alatsee zu sorgen. Am Parkplatz in Hopfen wird die Dienstleistungsfirma die Autofahrer einweisen und am Alatsee wird die Firma die Schranke auf der Straße in Höhe des Weißensees schließen, wenn der obere Parkplatz vollgeparkt ist.

Bürgermeister Maximilian Eichstetter sagt: „Die Stadt geht davon aus, dass über das Pfingstwochenende viele Freizeitsuchende den Alatsee und den Hopfensee besuchen werden. Mit der Maßnahme wollen wir sichergehen, dass das Parken geordnet vonstattengeht.“ (Lesen Sie auch: Polizei entdeckt Wildcamper und Falschparker in Allgäuer Landschaftsschutzgebieten)

Warum nicht der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) diese Aufgabe übernimmt, erklärt Eichstetter so: Die personellen Kapazitäten seien über Pfingsten wegen vielen weiteren Aufgaben bereits komplett ausgeschöpft.

