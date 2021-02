Gäste werden an den Zufahrten zum Schwansee und der Alpspitzbahn auf alternative Stellflächen hingewiesen. Polizei: Wollen Familien nicht vom Rodeln abhalten.

04.01.2021 | Stand: 18:39 Uhr

Trotz anhaltend starken Ausflugsverkehrs hat sich die Situation an den „Hotspots“ im südlichen Ostallgäu am Wochenende deutlich verbessert. Wie Füssens Polizeichef Edmund Martin auf Nachfrage unserer Redaktion erklärte, hätten einige Maßnahmen von Polizei, Kommunen und Bergbahnbetreibern Wirkung gezeigt. Auch die Öffentlichkeitsarbeit, unter anderem durch Berichte in der Allgäuer Zeitung, habe gewirkt. Außerdem haben die örtlichen Ordnungshüter für ein paar Tage Unterstützung von der Bereitschaftspolizei erhalten.