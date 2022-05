Partys sorgen für Ärger an einem Fischweiher in Eisenberg

Besitzer des Eisenberger Gewässers sieht sich gezwungen, den Privatweg am Ufer für alle zu sperren, auch aus Sicherheitsgründen.

22.05.2022 | Stand: 19:05 Uhr

Von unguten Entwicklungen an seinem Fischweiher berichtete Wolfgang Martin seinen Kollegen im Eisenberger Gemeinderat. Partys sorgten für Müll, Biber für Löcher im Damm. Aus Sicherheitsgründen sehe er sich gezwungen, den Privatweg am Ufer zu sperren.

Oft bleibt viel Unrat zurück

Unbekannte Personengruppen würden zunehmend Partys am Fischteich abhalten, berichtete Martin. Es bleibe oft eine erhebliche Menge Unrat zurück, was die Umgebung ärgerlich verschandle und nachteilig beeinflusse. Abfälle jeglicher Art würden liegen gelassen und verschandelten die Umwelt. Auch nehme die mutwillige Beschädigung und Zerstörung von Fischereieinrichtungen zu und sei so nicht mehr hinnehmbar. Martin ärgert insbesondere, dass auch Abfälle und Unrat im Wasser landen und so die Fische bedrohten. Außerdem nehme der Fischbestand wegen laufender Schwarzfischerei ständig ab.

Probleme auch mit dem Biber

Für eine weitere Bedrohung des Fischgewässers sorge nun eine Biberfamilie, die sich hier wohl ein neues Zuhause geschaffen habe. Die Tiere graben Löcher in den Damm, in den Weg und das Umfeld und nagen Bäume an. Dadurch werde nicht nur der Damm, sondern auch Spaziergänger und das Vieh auf der nahen Weide gefährdet. Die deshalb nötige Sperrung des Uferwegs auch für verantwortungsbewusste Spaziergänger tue ihm ausgesprochen leid, erklärte Martin. Doch die Mut- und Böswilligkeit einiger Weniger zwinge ihn dazu.