Pater Petrus-Adrian geht: „Wir hätten ihn gerne behalten“

Pater Petrus-Adrian Lerchenmüller ist zum Abt von Windberg gewählt worden und wird deshalb Steingaden und Prem verlassen. Nicht nur der Bürgermeister trauert ihm nach.

Von Tanja Leiterer

31.10.2023 | Stand: 11:45 Uhr

Abschied nehmen heißt es Ende des Jahres in Steingaden und Prem, denn Pater Petrus-Adrian geht: Er wurde zum 48. Abt von Windberg gewählt. „Im Moment bin ich beides – Pfarrer in Steingaden-Prem und Abt im Kloster, aber das geht auf Dauer nicht“, sagt Petrus-Adrian Lerchenmüller. „Es ist ein lachendes und ein weinendes Auge“, erzählt er, denn er freue sich auf seine neue Aufgabe als Abt von Windberg, wo er künftig auch wohnen wird. Allerdings hinterlasse er in Steingaden Freunde und viele Menschen, die ihm wichtig geworden sind. „Windberg ist nicht aus der Welt“, ist die Antwort, die er beispielsweise den Ministranten gibt, wenn sie traurig sind, dass sie „ihren“ Pfarrer ziehen lassen müssen.

