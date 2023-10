Paukenschlag in schwarz-weiß in der Alpspitzhalle Nesselwang

Neue Saison beginnt mit einer makabren Krimi-Komödie, die minutenlangen Beifall erntet. Was in diesem Jahr noch ansteht und wie das neue beginnt.

17.10.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Ein buntes Programm hat die Vorstandschaft der Theatergemeinde Pfronten-Nesselwang wieder zusammengestellt, um dem werten Publikum unvergessliche Theaterabende in Haustürnähe zu ermöglichen. Vorsitzende Ulrike Rottenburger begrüßte zum Saisonauftakt das Filmtheater aus Köln in der Alpspitzhalle in Nesselwang. Die neue Spielzeit wurde mit einem schwarz-weißen Paukenschlag eröffnet, denn alle Stücke des Kölner Filmtheaters werden in feinster Schwarz-Weiß-Ästhetik, aber keinesfalls farblos, inszeniert. Ein genial ausgetüftelter Anblick mit grandioser Wirkung: Wie im Kino der 1950er Jahre – nur eben live auf der Bühne. Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher wurden „very british“ in die Zeit der guten alten Miss-Marpelschen Nostalgie-Ära katapultiert.

Dem Übersinnlichen total verfallen

Auch in dem Stück „Lord Savils Verbrechen“ sollte es um einen Mord gehen, den es von Kommissar Ferrington (Raymond Dudzinski) zu ermitteln galt. Lord Savil (Dirk Volpert), ein Vertreter der Upper Class, scheint gänzlich jeder Form des übersinnlichen Hokuspokus' verfallen. In seinem Lebensentwurf scheint der Aberglaube die wichtigste Instanz zu sein. Von Misses Pitibone (Kirstin A. Lange), einer herrlich überdrehten Handleserin, lässt er sich die Zukunft voraussagen, der ominöse Mister Semionov (Joeri Burger), ein mysteriöser Astrologe, prophezeit dem Adeligen, dass er einen Mord begehen wird. Frisch ans Werk gehend überlegt der Lord: Wen, wann und wie soll die Schicksalstat zivilisiert-human vonstatten gehen? Gemeinsam mit seiner trinkfesten und pragmatischen Ehefrau Sybill (Saskia Leder), die ihm seine Leichtgläubigkeit zwar vorhält, aber dennoch jeden besagten Hokuspokus mit lebt, wird der Verwandten- und Bekanntenkreis im Adressbuch nach weniger liebenswerten – vielleicht nicht lebenswerten Opfern durchleuchtet. Gestik, Mimik und Bewegung der Akteure, gepaart mit brillanten Dialogen vom Feinsten, ließ das Publikum zeitweise förmlich dahinschmelzen. Wer darf es also sein: die verhasste Tante Clarissa oder vielleicht doch jemand anders? In wunderbar süffisanter Weise und leicht-prickelnder Nonchalance plaudern die Eheleute geistreich über den geplanten Mord, den sie als gutgemeinte befreiende Sterbehilfe verstehen. Eine ominöse Pille, erstanden auf einem indischen Marktplatz, soll schlussendlich beim sanften klangspielerischen „Übersiedeln“ ohne Gewalt und Grausamkeit behilflich sein.

Manchen bringen Glück erst, wenn sie gehen...

Wer am Ende aufgrund des Aberglaubens „dran glauben muss“? Das Publikum fand es in der wunderbar satirischen Komödie heraus, frei nach Oscar Wilde, dem Dandy mit dem typisch charmant-unterhaltsamen Esprit. Seinem federleichten satirischen Humor entspringt das wohl passendste Zitat zu dem Bühnenstück, das im Jahr 1887 erstmals erschien: „Manche Menschen bringen Glück, wohin sie auch gehen, andere sobald sie gehen“. Nach minutenlangem Schlussapplaus endete das erste Stück der neuen Theatersaison.

Weiter geht es in der Alpspitzhalle am 21. November, ab 15 Uhr mit dem "Breitmaulfrosch". Das Bluatschink-Familienkonzert mit Margit und Toni Knittel ersetzt in diesem Jahr das Weihnachtsmärchen. Weiter geht es dann im neuen Jahr mit der Komödie "Ein Herz aus Schokolade" von Valerie Setaire. Eintrittskarten (Bluatschink: 12 Euro, Kinder 9 Euro, Komödie 20/10 Euro) gibt es auch für die weiteren Veranstaltungen der neuen Saison im Vorverkauf in der Tourist-Info Nesselwang, dem Haus des Gastes in Pfronten sowie hier