Ehemaliger Bürgermeister von Füssen wird 70: Auch als Polit-Rentner noch lange nicht im Ruhestand

Füssens früherer Bürgermeister Dr. Paul Wengert feiert Geburtstag. Nun ist er als Opa, "Hausmeister" und Laiendarsteller gefragt. Für was er in den Keller geht.

18.11.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Von Ruhestand mag er nicht reden. Lieber von einem neuen Lebensabschnitt, der vor gut vier Jahren mit dem Ausscheiden aus dem bayerischen Landtag begonnen hat: Dr. Paul Wengert, der heute seinen 70. Geburtstag feiert. Von 1990 bis 2002 war er Bürgermeister in Füssen, ehe er für sechs Jahre als Oberbürgermeister nach Augsburg ging und schließlich zehn Jahre dem Landtag angehörte. Zweifellos einer der profiliertesten Politiker, die die schwäbische SPD in ihrer jüngeren Vergangenheit aufzubieten hatte. Heute sagt Wengert: „Die Politik habe ich weitgehend hinter mir gelassen.“ Doch langweilig ist dem Polit-Rentner nicht.

Ex-Bürgermeister von Füssen: Zwölf-Stunden-Arbeitstage waren die Regel

In seinen politischen Ämtern waren Zwölf-Stunden-Arbeitstage eher die Regel als die Ausnahme. Drohte Wengert nicht in ein Loch zu fallen, als dieser Druck plötzlich weg war? Ganz im Gegenteil, versichert der 70-Jährige: „Ich bin wieder mein eigener Herr und unterliege keinen Terminzwängen.“ Er freue sich, dass ihn frühmorgens nicht mehr der Wecker aus dem Schlaf reißt. „Ich kann gemütlich mit meiner Frau frühstücken und die Zeitung lesen, morgens vor allem den Füssener und Allgäuer Teil.“

Ganz ohne Termine geht es bei Wengert aber auch jetzt noch nicht. „Ich verbringe jeden Tag drei bis vier Stunden in meinem Arbeitszimmer“, übt er doch noch einige Ehrenämter aus. Vorneweg das des Präsidenten des Chorverbands Bayerisch-Schwaben. In dieser Funktion war er zuletzt bei einer Tagung des Bundesmusikverbandes Chor und Orchester in Tossingen, er besucht Chöre zu Jubiläen und zeichnete zuletzt bei einem Festakt in Augsburg Karl Suttner für dessen Lebenswerk als Musikpädagoge und Chorleiter mit der Otto-Jochum-Medaille aus.

Auch als einer der Stellvertreter von Landrätin Maria Rita Zinnecker ist der Kreisrat seit dem Ende der Pandemie-Beschränkungen wieder verstärkt unterwegs. Und schließlich ist er in Füssen bei verschiedenen Vereinen aktiv: Etwa beim Förderverein des Festspielhauses (das in seiner Amtszeit als Rathaus-Chef realisiert wurde), bei der Arbeiterwohlfahrt und natürlich der SPD. Wobei er betont: „Ich kommentiere die aktuelle Kommunalpolitik nicht, sofern ich nicht als ehemaliger Bürgermeister betroffen bin.“

Dafür geht Dr. Paul Wengert in den Keller

Neben diesen Ehrenämtern ist er auch als zweifacher Opa gefragt, er lernt gerade das Tenorhorn (zum Üben geht er in den Keller) und plant mit dem Treppenhaustheater eine neue Aufführung. Zudem sei er daheim als „Hausmeister und Gärtner“ gefragt. „Mein Alltag ist gut ausgefüllt“, sagt Wengert. Besonders freut ihn aber, dass er trotzdem unter der Woche Zeit für Spaziergänge, Wanderungen und Radausflüge findet. Nach Ruhestand klingt das alles nun wirklich nicht.