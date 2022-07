Pfarreiengemeinschaft Forggensee: Ab September ist die Pfarrer-Stelle wieder besetzt

Die Pfarreiengemeinschaft Forggensee bekommt wieder einen Pfarrer. Georg Guggemos kennt die Region und stammt aus Seeg. Welches Thema er vorantreiben will.

26.07.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Schwangau Nun dürfte die Übergangszeit für Pfarrer Martin Maurer beendet sein. Er hatte zuletzt den bisherigen Leiter der Pfarreigemeinschaft Forggensee (PG), Christian Wolf, vertreten. Eigentlich war diese Vertretung nur für wenige Monate geplant, am Ende dauerte sie über ein Jahr. Wolf befand sich zuletzt im Krankenstand und wechselt die Pfarrstelle. Nun gibt das Bistum seinen Nachfolger bekannt: Der gebürtig aus Seeg stammende Georg Guggemos übernimmt die Leitung der PG.

Guggemos bewarb sich auf die Stelle als Pfarrer am Forggensee

Elf Jahre lang war Guggemos im Urdonautal tätig. Er wollte nochmals eine Veränderung haben und bewarb sich auf die ausgeschriebene Stelle, schreibt Guggemos im Kirchenanzeiger. „Zu meiner großen Freude wurde dieser Wunsch erfüllt und ich freu mich jetzt auf die Zeit bei Ihnen und Euch“, so der 57-Jährige. Sein Anliegen: Er möchte etwas bewegen in der Seelsorge und betont dabei, dass er das zusammen mit einem guten Team erreichen will. Er freut sich auf gute Gespräche, feierliche Gottesdienste und schöne Begegnungen.

Familiäre Verbindungen hat Guggemos noch nach Seeg: Dort lebt seine 92-jährige Mutter, die liebevoll von der Familie seines Bruders betreut wird. Der Rest sei schnell erzählt, berichtet Guggemos: Das Abitur hat er 1985 in Buxheim gemacht, anschließend war er bei der Bundeswehr in Ulm und Füssen. Für das Studium der Theologie verschlug es Guggemos nach Augsburg und Wien. 1992 weihte Bischof Dr. Josef Stimpfle Guggemos zum Priester. Anschließend folgten Stationen als Jugendpfarrer in Kempten und Militärpfarrer in Landsberg. Anfang August zieht der gebürtige Seeger nach Schwangau in das Pfarrhaus, anschließend steht ein Urlaub an. Dienstbeginn ist dann am Donnerstag, 1. September. Seinen Vorgängern spricht er für den wertvollen Einsatz, für die „Liebe und Hingabe im Weinberg des Herrn“ seinen Dank aus. „Darauf möchte ich gerne aufbauen und mit Gottes und Ihrer Hilfe die Seelsorge am Forggensee weiterentwickeln“, richtet Guggemos Worte an die Gläubigen.

Vergangenheit der Pfarreiengemeinschaft ist von Veränderungen geprägt

Für die PG Forggensee waren die vergangenen Jahre von Veränderungen geprägt. 2010 schlossen sich die drei eigenständigen Pfarreien Waltenhofen, Bayerniederhofen und Trauchgau zur Pfarreiengemeinschaft zusammen. Die feierliche Amtseinführung findet am Sonntag, 4. September, ab 17 Uhr in der Pfarrkirche in Trauchgau statt.