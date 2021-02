Pfarreiengemeinschaft Forggensee: Pfarrer Markus Dörre zieht weiter

Markus Dörre hört auf und widmet sich neuen Aufgaben. Zehn Jahre lang war er in der Pfarrei tätig. Ein Rückblick.

Von Philomena Willer

19.01.2021 | Stand: 06:00 Uhr

„Von Anfang an war die Bereitschaft da, gemeinsam etwas zu erreichen“‚ sagt Pfarrer Markus Dörre heute darüber, was ihn in den gut zehn Jahren in der Pfarreiengemeinschaft am Forggensee beeindruckte. „Vielen lag ein gutes Gelingen am Herzen und sie haben erkannt, dass der Zusammenschluss neue Impulse bringt“, und dies sei keineswegs selbstverständlich. Die Überraschung war allerdings groß, als er vor einigen Wochen ankündigte, er werde seinen Dienst Ende Januar beenden, um sich neuen Aufgaben zu widmen.