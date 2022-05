Pfarreiengemeinschaft Forggensee: Pfarrstelle ist ausgeschrieben - Übergangszeit für Pfarrer Maurer verlängert

Pfarrer Martin Maurer leitet auch weiterhin die Pfarreiengemeinschaft am Forggensee übergangsweise. Die Stelle ist für den 1. September ausgeschrieben.

18.05.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Eigentlich sollte es nur eine Übergangszeit von mehreren Monaten für Pfarrer Martin Maurer sein – diese Übergangszeit dauert jetzt bereits über ein Jahr und wird voraussichtlich noch bis September gehen: Für diesen Zeitpunkt sucht das Bistum Augsburg für die Pfarreiengemeinschaft Forggensee (PG) nämlich einen Nachfolger für den bisherigen Leiter Christian Wolf.

Bistum Augsburg: Pfarrer Wolf nicht im Einsatz

Das Bistum Augsburg teilt auf Nachfrage unserer Redaktion mit, dass Pfarrer Wolf seit 1. September Leiter der PG Forggensee ist. Aktuell befinde er sich im Krankenstand. Deshalb habe Pfarrer Maurer bereits Mitte Oktober die sogenannte Temporalienverwaltung für die PG übertragen bekommen. „Das heißt, er vertritt den leitenden Pfarrer während dessen krankheitsbedingter Abwesenheit in allen wichtigen Angelegenheiten“, teilt das Bistum mit und verweist darauf, dass Pfarrer Maurer die PG bereits zuvor für ein paar Monate geleitet hatte. Das bestätigt auch Pfarrer Maurer, der für weitere Informationen allerdings an das Bistum verweist.

Dort heißt es, dass Pfarrer Wolf nicht mehr zurück in die PG Forggensee kommt. Er werde die Pfarrstelle wechseln. In einem Schreiben Anfang April hatte Generalvikar Dr. Wolfgang Hacker die pfarrlichen Gremien sowie die Mitarbeitenden darüber informiert. Deshalb ist die Stelle zur Wiederbesetzung zum 1. September ausgeschrieben. Sobald das Bewerbungsverfahren abgeschlossen sei und der neue Pfarrer feststehe, sollen die entsprechenden Gremien und das Personal sowie die Gläubigen informiert werden, teilt das Bistum mit.

Für die PG Forggensee waren die vergangenen Jahre von Veränderungen geprägt. Am 1. September 2010 schlossen sich die drei eigenständigen Pfarreien Waltenhofen, Bayerniederhofen und Trauchgau zur Pfarreiengemeinschaft zusammen. „Von Anfang an war die Bereitschaft da, gemeinsam etwas zu erreichen“, blickt Pfarrer Markus Dörre, Vorgänger von Wolf, zurück. Nach den Feierlichkeiten zum zehnjährigen Zusammenschluss vor zwei Jahren und mit Dörres Ankündigung, sich anderen Aufgaben zu widmen, begann für die Mitarbeitenden eine herausfordernde Zeit. Es seien enorme Leistungen abverlangt worden – auch aufgrund der Coronalage, hieß es damals.

Wie werden offene Stellen, wie die im Forggensee, nachbesetzt?

Auf die Frage, ob es für das Bistum schwierig sei, offene Stellen nachzubesetzen, verweist die Pressestelle auf die Pastorale Raumplanung 2025. Diese ist 2012 in Kraft getreten. Diese Raumplanung biete den Pfarreien ebenso wie den Verantwortlichen im Bischöflichen Ordinariat bis in das Jahr 2025 einen verlässlichen Rahmen. Die Planungen gehen davon aus, dass das Bistum Augsburg dann rund 200 leitende Priester, rund 150 weitere Priester und 218 pastorale Mitarbeitende in den Pfarreien und Pfarreiengemeinschaften haben werde. Es gebe einen konkreten Stellenplan, der festlegt, wie viele pastorale Mitarbeiter in jeder PG tätig sind beziehungsweise sein werden. Eine große Unterstützung in der Pfarrseelsorge vor Ort seien die Priester aus der Weltkirche, die in diesem Bereich ihren Dienst tun: „Die Zusammenarbeit mit Mitbrüdern aus der Weltkirche reicht im Bistum Augsburg bis in die 1980er Jahre zurück und hat sich seitdem bestens bewährt.“

Lesen Sie auch

Die Kirche als Arbeitgeber Die rechte Hand des Pfarrers: Er arbeitet für 14 Pfarreien im Landkreis Lindau

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Füssen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Füssen".