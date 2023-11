Pfarreiengemeinschaft Füssen informiert über Abbruch der Kirche Acht Seligkeiten

Beim Infoabend sollen auch aktuelle Pläne für das neue geistliche Zentrum im Füssener Westen gezeigt werden. Zudem wird über neuen Förderverein berichtet und gibt es eine Saalwette.

13.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Den Begriff "historisch" sollte man nicht inflationär gebrauchen. Doch das, was in wenigen Monaten im Füssener Westen passiert, ist historisch: Die Kirche Zu den Acht Seligkeiten ist seit vielen Jahrzehnten die erste Kirche im Bistum Augsburg, die abgerissen wird, bestätigt die Pressestelle des Bistums auf Nachfrage unserer Redaktion. Wie mehrfach berichtet, wird das Gotteshaus einem Kindergarten und einem neuen geistlichen Zentrum weichen. Abriss und Neubau bilden auch einen Schwerpunkt beim Informationsabend für die Pfarreiengemeinschaft Füssen, der am Freitag, 17. November, um 19 Uhr im Haus der Gebirgsjäger beginnt. Pfarrer Frank Deuring wird darüber sprechen, wie sich die Gemeinde auf den Abschied von der alten Kirche vorbereitet, sowie das Bau- und Nutzungskonzept des an Stelle der Kirche geplanten geistlichen Zentrums vorstellen und aktuelle Pläne zeigen.

