Pfarrer Wolfgang Schnabel wechselt von Seeg nach Oberstdorf

Wolfgang Schnabel von der Pfarreiengemeinschaft Seeg löst Maurus Mayer in Oberstdorf ab. Der hatte Bischof Dr. Bertram Meier um Versetzung gebeten.

05.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Pfarrer Wolfgang Schnabel verlässt, wie berichtet, die Pfarreiengemeinschaft Seeg im Ostallgäu. Nun ist auch klar, wohin der Geistliche wechselt: Er betreut ab 1. Dezember die Pfarreiengemeinschaft Oberstdorf und löst dort den bisherigen Pfarrer Maurus Bernhard Mayer ab. Das teilte die Pfarreiengemeinschaft Seeg mit.

Zu Schnabels neuem Wirkungsort gehören die Pfarreien Oberstdorf (St. Johannes Baptist und die Filiale St. Loretto), Tiefenbach (St. Barbara) und Schöllang (St. Michael und Filiale St. Anna, Rubi). Mit der Übernahme der Stelle betreut Wolfgang Schnabel ab Dezember etwa 5250 Katholiken der Pfarreiengemeinschaft. Bischof Dr. Bertram Meier hatte die Bitte von Pfarrer Mayer um Versetzung angenommen. Seit Ende Juli war er von seinen Aufgaben als Leiter entbunden. Sieben Jahre war Mayer als Leiter der Pfarreiengemeinschaft Oberstdorf im Dienst.

Gemeinde Seeg geriet durch die Festnahme des Bürgermeisters in die Schlagzeilen

Die Ostallgäuer Gemeinde Seeg geriet Anfang dieses Jahres nach der Festnahme des Bürgermeisters Markus Berktold in die Schlagzeilen. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg hatte gegen ihn Betrugs- und Untreuevorwürfe in Millionenhöhe rund um das Seeger Pflegeheim erhoben. Am 27. November muss sich Berktold vor Gericht verantworten. Das Bistum Augsburg hatte zuletzt betont, dass der Wechsel Schnabels in eine andere Pfarrei nichts mit den Ereignissen im Ostallgäu zu tun habe.