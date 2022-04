Pfarrgemeinderat in Seeg ist neu gewählt: Größer und Jünger

Der Pfarrgemeinderat Seeg ist zu seiner ersten Sitzung nach der Neuwahl zusammengekommen. Pfarrer Wolfgang Schnabel ist über eine Entwicklung besonders erfreut.

23.04.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Auch in der Seeger Ulrichspfarrei hat sich nach den Pfarrgemeinderatswahlen am 20. März nun am Montag, 11. April, der neue Pfarrgemeinderat zu seiner ersten Sitzung getroffen. Neben den gewählten und hinzugewählten Mitgliedern hat das Pastoralteam mit Pfarrhelferin Agnes Harsch, Pastoralreferent Benedikt Thuy, Pater Shiju Pulickal und Pfarrer Wolfgang Schnabel das erste Treffen begleitet, heißt es in einer Mitteilung der Pfarrei. Nach einem Geistlichen Impuls und Einstieg durften sich die Pfarrgemeinderatsmitglieder über die verschiedenen Begabungen, Schwerpunkte ihrer Arbeit und Visionen der Pfarreiarbeit austauschen. Zur neuen Vorsitzenden wurde dann Marlene Lipp und zu ihrer Stellvertreterin Anita Kugler gewählt.

Pfarrgemeinderat Seeg: Sachbereiche mit Ansprechpartnern besetzt

Schriftführerin bleibt Simone Deiß und Vertreterinnen im Dekanatsrat sind Simone Deiß und Maria Schmölz. An den Pastoralratssitzungen der Gemeinde nimmt neben der Vorsitzenden Michael Filser teil. Im Rahmen der ersten Sitzung wurden auch einzelne Sachbereiche mit verschiedenen Ansprechpartnern besetzt, zum Beispiel Kinder- Ministranten und Jugendpastoral, Liturgie, Seniorenarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Besuchsdienste, Feste und Feiern, Ökumene, Eine Welt und vieles mehr.

Neue Mitglieder erhielten eine Rose

Pfarrer Wolfgang Schnabel zeigte sich sehr erfreut über das neue Gremium in Seeg, das sich nach der Wahl in diesem Jahr etwas vergrößert und zudem durch drei junge Christen verjüngt hat: „Im Austausch durften wir von den vielen Gaben und Glaubenserfahrungen hören, die sie nun in ihre Arbeit einbringen können. Das ist alles nicht selbstverständlich sondern ein großes Geschenk für unsere Pfarrgemeinde. Dafür danke ich im Namen des Pastoralteams und unserer Pfarrgemeinde ihnen allen!“, betonte Pfarrer Wolfgang Schnabel gegenüber den Mitgliedern. Als Zeichen des Willkommens und der Wertschätzung überreichte Pfarrhelferin Agnes Harsch den neuen Mitgliedern des Gremiums eine Rose.