Noch immer ist unklar, woher der Pfeifton in Füssen stammte. Er ist insbesondere den Bewohnern der Altstadt auf den Geist gegangen. Wird er wieder auftauchen?

15.11.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Wochenlang hat ein mysteriöser Pfeifton viele Menschen in Füssens Altstadt genervt. Inzwischen ist er verstummt. „Es ist ganz ruhig“, sagt Hermann Hofmann aus der Schrannengasse. Für ihn komisch: „Seitdem ich das Pfeifen bei euch in der Redaktion gemeldet habe, ist nichts mehr. Von da weg war Ruhe.“ Das bestätigt Bürgermeister Maximilian Eichstetter, seit Tagen sei der Pfeifton ausgeblieben. Ob das auf Dauer so bleibt, kann der Bürgermeister aber nicht zusichern.

