Zwei Tierärzte informieren beim Reit- und Fahrverein Füssen über Pferdekrankheiten. Dabei wird deutlich, dass die Tiere eine ganze Menge aushalten.

22.10.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Pferde muss man nicht in Watte packen. Sie stecken einiges weg und wollen gefordert werden. Das war eine Grundaussage eines Vortrags, den der Reit- und Fahrverein (RFV) Füssen kürzlich auf der Reitanlage Höllmühle in Rieden am Forggensee veranstaltete. Referenten waren die Tierärztin Sonja Bottner und ihr Kollege Hans-Peter Muell.

Aus aktuellem Anlass ging Bottner zunächst auf das Thema Impfung ein. Die Ständige Impfkommission für Veterinärmedizin (Stiko Vet) empfehle seit kurzem die Herpes-Impfung auch für Pferde, die nicht auf Turnieren starten. Für Turnierpferde ist sie ab 2023 sogar Pflicht. Dadurch soll auch eine Verbreitung des Virus eingedämmt werden. Denn Herpesfälle haben in der Vergangenheit zugenommen. Neben dieser Impfung wird auch geraten, Rösser gegen Tetanus und Influenza zu immunisieren. Durch Klimaerwärmung und Globalisierung könnten laut Bottner in Zukunft außerdem exotische Krankheitserreger hierzulande eine größere Rolle spielen. Impfempfehlungen etwa gegen das West-Nil-Virus sind dann nicht mehr ausgeschlossen.

Tiefe, nicht Größe einer Wunde entscheidet beim Pferd über Gefährlichkeit

Verletzt sich ein Pferd, entscheidet laut Muell die Tiefe, nicht die Größe der Wunde, ob sie gefährlich ist. Ein herunterhängender Hautlappen kann harmloser sein, als eine kleine Stichverletzung, aus der Blut sprudelt – vor allem, wenn es sich um arterielles Blut handelt, also helles Blut, das im Rhythmus des Herzschlags ausströmt. Hier könne schon ein Verlust von drei, vier Litern gefährlich werden. Bei dunklem, venösem Blut seien zehn Liter noch nicht tödlich. Um durch das Fell zu erkennen, ob nur die obere Hautschicht angerissen ist oder die Wunde tiefer geht und genäht werden muss, rät Muell, die Wundränder etwas auseinanderzuspreizen oder die Hautschichten gegeneinander zu verschieben.

Vor allem, wenn sich das Pferd an besonders empfindlichen Stellen verletzt, sollte ein Tierarzt gerufen werden. Das sind zum Beispiel die sogenannte Drosselrinne an der Unterseite des Halses und der vordere Brustbereich. Denn dort kann laut Muell schon mit einer fünf Zentimeter tiefen Verletzung das Herz erreicht werden.

Hat das Pferd Fieber, sollte ein Tierarzt gerufen werden

Eine Veterinärin oder ein Veterinär sollten auch immer hinzugezogen werden, wenn ein Pferd Fieber hat, also seine Körpertemperatur über 39 Grad liegt. Die Temperatur sollte der Besitzer mit einem Thermometer für Pferde prüfen. Diese seien länger, als solche für Menschen, die nicht tief genug in den Tierkörper reichten, um aussagekräftige Ergebnisse zu liefern.

Ein Fieberthermometer gehört in jede Stallapotheke – ebenso, wie Einmalhandschuhe, diverses Verbandsmaterial und Pinzetten, zum Beispiel zur Entfernung von Zecken. Darin enthalten sollten außerdem sein: Ein Antiseptikum zur Desinfektion von Wunden, Wundgele, die besser als Salben seien, weil sie nicht so verkleben, Drachenblut, ein Baumharz, das wie ein Pflaster verwendet werden kann und auch dort hält, wo ein Verband schwierig anzubringen ist, und Kochsalzlösung. Mit ihr können auch Wunden gespült werden, besonders in der Nähe der Augen, wo ein Antiseptikum nichts zu suchen habe. Ist unklar, ob eine Wunde noch genäht werden muss, rät Bottner davon ab, Salbe darauf zu verteilen. Dann nämlich könne sie kaum noch genäht werden.

Entkrampfungsmittel gegen Koliken gehört in die Stallapotheke

Um auf die von Pferdehaltern gefürchteten Koliken vorbereitet zu sein, sollte die Stallapotheke ein Entkrampfungsmittel enthalten. Wer das selbst verabreichen kann, brauche bei einer leichten Kolik nicht immer sofort einen Tierarzt. Lässt der Allgemeinzustand es zu, kann man das Pferd herumführen. Liegt das Tier aber bereits, sollte es nicht, wie früher oft empfohlen, hochgezwungen werden.

Um ein Pferd insgesamt gesund zu erhalten, raten die Tierärzte zu langen Ausritten im Schritt. Das entspricht am ehesten dem ursprünglichen Bewegungsverhalten der Tiere, die in freier Wildbahn zehn bis 15 Kilometer täglich laufen. Lange Futterpausen sind für die Dauerfresser zu vermeiden. Allerdings nehmen Pferde auch nicht viele Stunden am Stück kontinuierlich Nahrung auf, sondern suchen über bis zu 16 Stunden in langsamem Tempo danach.

Im Sommer fürchten viele Halterinnen und Halter, dass ihr Pferd überhitzt. Die Gefahr eines Hitzschlags ist laut Muell aber nicht so hoch. Ein Tier mit ein paar hundert Kilogramm Gewicht brauche ein paar Stunden, bis es sich aufheizt. Ein Luftzug und Schatten reichten Pferden in der Regel. Problematischer sei stehende Hitze zum Beispiel in einem Transporter. Auch Sorgen wegen Kreislaufschwäche oder Überanstrengung relativiert Muell: Pferde hätten ein enorm leistungsfähiges Herz. Sie können dessen Schlagfrequenz um das Sechs- bis Siebenfache steigern.

