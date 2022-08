Pferdehufe lassen in Nesselwang den Boden beben

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause veranstaltet der Reitverein Nesselwang wieder seine Reiterspiele. Dabei ist nicht nur für Pferdefreunde einiges geboten.

10.08.2022 | Stand: 15:45 Uhr

Die Nesselwanger Reiterspiele haben im Süden das Allgäus fast ein Alleinstellungsmerkmal. „Es gibt wenig Vergleichbares hier“, sagt Sandra Hess. Sie ist beim Reitverein (RV) Nesselwang für Öffentlichkeitsarbeit zuständig, und seit 44 Jahren sind die Reiterspiele der wichtigste Termin im Kalender des RV. „Es stand noch nie im Raum, sie nicht zu machen“, berichtet Hess. Lediglich Corona bremste die Veranstalter in den vergangenen beiden Jahren aus. Heuer aber startet der Verein wieder voll durch.

Showprogramm der Nesselwanger Reiterspiele: Von mittelalterlichem Tjost bis Pferdefußball

Am Montag, 15. August, um 10 Uhr geht es mit einem Festumzug von der Grundschule in Nesselwang aus nach Gschwend los. An der Reithalle dort folgt eine Feldmesse mit Tiersegnung und gegen 12.30 Uhr wird das große Showprogramm eröffnet. „Es bietet jede Menge – auch für Leute, die nicht reiten“, sagt Hess. Der Boden bebt zum Beispiel unter den Hufen der ungarischen Post, bei der die Reiter auf den Pferden stehen, dem mittelalterlichen Tjosten (Lanzenkampf), Grasski und der Kavallerie. Bei der Damensattel-, der Haflinger- und der Warmblutquadrille inklusive Friedenstauben ist präzises Reiten unerlässlich. Nadja Mendler tanzt mit ihrem Pferd. Außerdem gibt es eine Freiheitsdressur mit Lisa Lässer, eine Vorführung im Westernreiten, ein Mächtigkeitsspringen, bei dem die Hindernisse immer höher werden, Pferdefußball und vieles mehr – darunter Marktstände, kulinarische Köstlichkeiten und Musik.

Nesselwanger Reiterspiele erhalten Tradition und schweißen zusammen

Die Gründer des Vereins hätten vor über 40 Jahren „etwas Ordentliches vorgelegt und das wollen wir weitermachen“, sagt Hess. Zum einen soll die Tradition erhalten werden. Zum anderen sind die Reiterspiele für den RV Nesselwang aber auch etwas, dass zusammenschweißt. „Man trifft dadurch Leute, mit denen man sonst wenig zusammenkommt“, berichtet die Pressesprecherin.

Allerdings ist es für den RV Nesselwang, wie für viele andere Vereine, zunehmend schwieriger, Helfer zu finden. „Es sind immer die gleichen“, sagt Hess. Dabei sei vielen gar nicht bewusst, dass der Verein ohne dieses Fest und die Einnahmen daraus wenig auf die Beine stellen könnte. Die Reiterspiele sind die Haupteinnahmequelle des RV Nesselwang. Damit finanziert er unter anderem den Unterhalt für seine Reithalle in Gschwend. Eigentlich sollte diese sogar saniert werden. Dem aber machte Corona einen Strich durch die Rechnung. Denn ohne Reiterspiele, blieben die wichtigen Einnahmen aus und das Projekt wurde auf Eis gelegt.

Hallengebühr hilft Reitverein Nesselwang, finanziell über die Runden zu kommen

Finanziell einigermaßen über die Runden kam der Verein die zwei Pandemiejahre überhaupt nur, weil bereits 2020 eine Gebühr für die Benutzung der Reithalle eingeführt worden war. „Ohne die wäre es finanziell sehr eng geworden“, sagt Hallenwartin Eva Rizzo.

