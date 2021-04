Pflanzaktion in Schwangau - Bürgermeister Stefan Rinke: „Bäume sind die besten Klimaschützer“

Die Gemeinde Schwangau pflanzt im Kurpark Stechpalme. Bürgermeister Stefan Rinke will mit der Aktion Bürger für den Klimawandel sensibilisieren.

25.04.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Es ist schon Tradition in Schwangau: Zum Tag des Baumes pflanzt die Kommune im Kurpark den „Baum des Jahres“: In diesem Jahr ist es die Stechpalme. Wie bereits im Vorjahr, fand die Aktion wegen der Corona-Pandemie am Freitag im kleineren Rahmen und ohne Kindergruppen statt. „Oft sehen wir vor lauter Bäumen den Wald nicht. Das gilt wortwörtlich auch für den Zustand unseres Waldes“, sagte Bürgermeister Stefan Rinke und betonte damit, wie wichtig die Pflanzaktion sei. Zum Tag des Baumes wurde von der Gemeinde außerdem noch 17 neue Alleebäume gepflanzt.

Bürgermeister von Schwangau: Große Schäden durch Borkenkäferbefall und Klimawandel

Der Waldzustand verschlechtere sich, sagte Rinke. Dürrejahre, der Borkenkäferbefall, Stürme und Klimawandel haben große Schäden angerichtet. „Dafür wollen wir die Öffentlichkeit mit unserer jährlichen Aktion sensibilisieren.“ Dafür brauche es neue resiliente und standortgerechte Arten.

Außerdem müsse der Waldumbau vorangetrieben werden. „Denn unsere Bäume sind die besten Klimaschützer“.

Voraussetzung für die Pflanzung des „Baum des Jahres“ ist immer, dass dieser in den bestehenden Bestand des Kurparks passt, also eine heimische Pflanze ist, teilt Ilona Seestaller von der Tourist Information Schwangau mit. In diesem Jahr könnte man vermuten, dies wäre nicht der Fall.

Doch wenn man die Stechpalme (Ilex aquifolium) genauer betrachtet, gibt es hier keine Bedenken – es ist eine Pflanze die sogar in Bayern Tradition hat, so Seestaller. Die Pflanzaktion wurde auch wieder mit dem Gebietsbetreuer Ostallgäuer Alpenrand, Thomas Hennemann, im Vorhinein abgestimmt. Außerdem waren vor Ort Kerstin Rohde, Leiterin des Kindergartens und Dietmar Prantl vom Landwirtschaftsamt.

Die Stechpalme scheint dennoch exotisch zu sein: Wenn alle heimischen Laubbäume im Herbst ihre Blätter abwerfen bleibt sie grün – Sommer wie Winter. Sie hält ihre satt dunkelgrün glänzenden Blätter über drei Jahre und länger. Diese sind ledrig-steif und haben einen welligen Rand mit spitzen Stacheln.

Die leuchtend roten Früchte sind für Menschen giftig. Vögeln schaden die Giftstoffe aber nicht. Die Früchte werden erst weich, wenn sie mehrmals Frost bekommen haben. Somit eine perfekte Vogel-Mahlzeit im Winter: Die Früchte können, ohne zu verderben, an der Pflanze bleiben. Als ein „Paradebeispiel für gelebten Artenschutz“ betitelte der Präsident der Stiftung Baum des Jahres die Stechpalme.

Stechpalme: Sie kann auch ein Strauch sein

Ist die Stechpalme überhaupt ein Baum? Es handelt sich doch meist um ein strauchartiges Gehölz in Laubwäldern, meist ein, zwei Meter oder auch mal bis zu fünf Meter hoch. Oft geht die Stechpalme, umgeben von Ablegern aus bewurzelten Seitenästen und Wurzelsprossen, in die Breite.

Die interessante Pflanze kann aber beides, Baum oder Strauch sein, abhängig von den Lichtverhältnissen. Auf sehr lichten Waldstandorten oder in Grünanlagen und Gärten findet man sie eher als Baum. Zehn Meter, seltener auch bis zu fünfzehn Meter hoch, könne sie hier sogar werden.

Thomas Hennemann sieht die Stechpalme am Rande ihres natürlichen Verbreitungsgebiets: „Sie wird aber vermutlich zu den Gewinnern des Klimawandels gehören und als Strauch eine weitere Bereicherung unseres Arteninventars darstellen.“

Bekannt ist die Stechpalme auch als Europäische Stechpalme, Walddistel oder Christusdorn. Seit etwa 100 Jahren steht die Art hierzulande unter Schutz. Früher wurde sie als Dekoration zu Feiertagen aus Wäldern geholt, oberbayrische Trachtenvereine verwenden Stechpalmenzweige als traditionellen Hutschmuck.

