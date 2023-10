Mutmaßlicher Pflegeskandal in Seeg: Termin für Prozess gegen Bürgermeister Markus Berktold steht

Nun ist bekannt, wann sich Markus Berktold wegen der gegen ihn erhobenen Betrugs- und Untreuevorwürfe in Millionenhöhe vor Gericht verantworten muss.

05.10.2023 | Stand: 14:47 Uhr

Im mutmaßlichen Betrugs- und Untreueskandal rund um das Seniorenheim in Seeg (Ostallgäu) wird sich der inhaftierte Bürgermeister Markus Berktold voraussichtlich am 27. November gemeinsam mit einem weiteren Hauptangeklagten vor Gericht verantworten müssen. Dies teilte sein Strafverteidiger Robert Chasklowicz unserer Redaktion am Donnerstag mit. Der Prozess findet vor dem Landgericht Nürnberg statt.

In der fränkischen Hauptstadt ist die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen ansässig. Sie hatte im August Anklage gegen Berktold wegen des Vowurfs des gewerbsmäßigen Betrugs und der Untreue erhoben. Dabei geht es laut Staatsanwaltschaft um einen Betrag von insgesamt 4,1 Millionen Euro. Unter anderem soll Bertktold Mittel aus einem Pflege-Rettungsschirm während der Corona-Pandemie zu Unrecht erschlichen haben.

Pflegeskandal in Seeg: So steht es um die Vorwürfe gegen Bürgermeister Markus Berktold

Die Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg wirft ihm darüber hinaus vor, sich ein Firmengeflecht geschaffen zu haben als persönliche Einnahmequelle. Ziel soll es gewesen sein, seine Unternehmen auch "mit unlauteren Mitteln" mit frischem Kapital zu versorgen.

Markus Berktold hat die Vorwürfe gegen seine Person stets bestritten

Berktold hat über seinen Verteidiger bislang stets bestritten, sich privat bereichert haben zu wollen. Es sei kein Geld in dunklen Kanälen verschwunden, sagte Chasklowicz. Sein Mandant äußerte sich laut Staatsanwaltschaft bislang nicht zu den Tatvorwürfen. Der weitere Hauptangeschuldigte, ein 41-jähriger Mann, ist hingegen geständig. Er war wie Berktold bereits im Januar in Untersuchungshaft genommen worden. Wegen drohender Fluchtgefahr sind die beiden Hafbefehle von verschiedenen Instanzen immer wieder bestätigt worden.

Neuer Verteidiger für Berktold zum Prozessauftakt in Nürnberg

Am 27. November müssen sich die drei nun voraussichtlich in Nürnberg vor Gericht verantworten. Berktold, der zwischenzeitlich auch vorläufig seines Amts als Bürgermeister enthoben wurde, bekommt bis dahin einen weiteren Verteidiger zur Seite gestellt. "Neben mir konnte ich Herrn Kollegen Professor Dr. Christian Kanth aus Augsburg gewinnen, mit dem ich sehr vertrauensvoll zusammenarbeite", sagt sein Verteidiger Chasklowicz.

