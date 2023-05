Pflück das Glück-Gewinnerin aus Füssen: „Dass wir zum dritten Mal gewonnen haben, ist Wahnsinn“

Ingrid Fischer aus Füssen hat beim Frühjahrsrätsel „Pflück das Glück“ unserer Redaktion gewonnen. Zuvor hatte ihr Mann bereits zwei Mal Glück.

17.05.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Beim neuen AZ-Frühjahrsrätsel „Pflück das Glück“ hat Ingrid Fischer aus Füssen am Mittwoch 1000 Euro gewonnen. Sie hatte am Mittwoch die Auswahl zwischen Schneeglöckchen, Sonnenblume und Margerite. Für die Hobbygärtnerin war das kein Problem: „Ich habe die Sonnenblume natürlich gleich erkannt.“ Auch bei ihr im Garten wachsen diese – sobald das Wetter besser wird. Bemerkenswert: Zuvor gewann in der Vergangenheit bereits ihr Mann zwei Mal das Rätsel unserer Zeitung.

