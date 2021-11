Ein 30-Jähriger soll nahe Füssen sechs Kilo Kokain in seinem Auto transportiert haben. Der Mann muss in Haft.

26.11.2021 | Stand: 18:17 Uhr

Der 30-jährige Mann wurde erwischt und sitzt nun in Untersuchungshaft. Fahnder der Grenzpolizei hätten die Drogen bei einer Kontrolle auf der Autobahn 7 gefunden und sichergestellt, teilte die Polizei am Freitag mit.

Kokain gefunden: Mutmaßlicher Drogenkurier in Haft

Da Fluchtgefahr bestanden habe, sei kurz nach der Kontrolle in der Nacht auf Mittwoch Haftbefehl gegen den 30-Jährigen erlassen und der Mann in Haft gebracht worden, teilte ein Sprecher mit. Die Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun in dem Fall.

