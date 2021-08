Pfronten: Aus Bauernlädle wird ein Bauernladen

Pfrontener Geschäft verkauft seine regionalen Waren jetzt in größeren Räumen und beschenkt sich damit selbst zum 25. Geburtstag. Was für Grillfans geboten ist.

Aus dem engen, aber heimeligen Pfad-Bauerlädele ist nur wenige Meter weiter ein gestandener, geräumiger und lichtdurchfluteter Pfad-Bauernladen geworden. Dieses bei den Pfrontnern sehr beliebte Geschäft hätte sich zu seinem 25. Geburtstag selbst kein schöneres Geschenk machen können.

Fleisch vom Schwein, Rind, Kalb und Geflügel

Ein Metzgermeister und zehn Mitarbeiterinnen versuchen dort auch weiterhin – wie bisher – freitags von 8 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 12 Uhr, mit Fleisch vom Schwein, Rind, Kalb und Geflügel sowie mit Fisch und Wild die heimische Produkte bevorzugende Kundschaft zufriedenzustellen. Das gilt auch für Milchprodukte wie den Allgäuer Käse sowie Eier.

Die neue Unterkunft des Pfad gliedert sich in den geräumigen Verkaufsladen, die Vorbereitung und Produktion sowie die Kühlung. Nach zweiwöchiger Umzugszeit, in denen der Pfad Verkaufspause hatte, locken nun die Stammkunden und solche, die es angesichts des neuen Ladens vielleicht noch werden, Eröffnungsangebote in Form von Hackfleisch, Gulasch, Wienerle und stattlichen Brotzeittüten.

Metzgermeister Schön verweist auf selbstgemachtes Wurstsortiment

Metzgermeister Roland Schön verweist vor allem auf das ausschließlich selbstgemachte Wurstsortiment und das große Grillangebot. Neu gibt es ab sofort jede Woche heißen Leberkäse am Stück oder im Semmel. Auch das Salat-Buffet präsentiert sich jetzt wesentlich größer, beispielsweise mit Eier- oder Geflügelsalat.

