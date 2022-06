Betrunkener Autofahrer beschädigt Gartenzaun in Pfronten und beleidigt Polizeibeamte

Unter dem Einfluss von Alkohol hat ein Mann mit seinem Auto einige Schäden in Pfronten angerichtet. Auf die Maßnahmen der Polizei reagierte er aggressiv.

08.06.2022 | Stand: 13:26 Uhr

Ein betrunkener Autofahrer hat am Dienstagabend Schäden in einem Wohngebiet in Pfronten angerichtet. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 45-Jährige durch den Ortsteil und streifte dabei mehrere Sträucher und einen Gartenzaun. Eine Anwohnerin informierte die Polizei.

Pfronten: Autofahrer beleidigt und bedroht Beamte

Die Beamten spürten den Fahrer auf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Daraufhin ordneten die Polizeibeamten eine Blutentnahme an. Außerdem nahmen sie dem Autofahrer den Führerschein ab. Mit den Maßnahmen war der 45-Jährige nicht einverstanden, woraufhin er die Polizistinnen und Polizisten beleidigte und bedrohte.

Er bekommt nun Anzeigen, wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Beleidigung und Bedrohung.

