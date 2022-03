Brennender Blumenkasten löst Feuerwehr-Großeinsatz in Pfronten aus

Ein brennender Blumenkasten hat in einem Hotel in Pfronten (Ostallgäu) einen Großeinsatz mit 80 Einsatzkräften der Feuerwehr ausgelöst.

22.03.2022 | Stand: 13:37 Uhr

Ein Blumenkasten eines Pfrontener Hotels hat laut Polizei in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Feuer gefangen. Der brennende Blumenkasten zerfiel und setzte so einen Blumenkasten, der sich ein Stockwerk tiefer befand, ebenfalls in Brand.

Pfronten: 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr verhindern Übergreifen des Feuers

Wie die Polizei mitteilt, gelang es den 80 Einsatzkräften aus acht verschiedenen Wachen, ein Ausbreiten des Feuers auf das Hotel zu verhindern. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand lediglich ein geringer Sachschaden.

Die Ursache des Brandes ist noch unklar, die Polizei ermittelt.

