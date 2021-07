Eine 80-Jährige vergisst in Pfronten einen Topf mit Fett auf dem Herd. Der und die Abzugshaube fangen Feuer. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

22.07.2021

Zu einem Küchenbrand ist es am Mittwochnachmittag in Pfronten-Heitlern gekommen. Eine 80-jährige Frau vergaß auf dem eingeschalteten Elektroherd einen Topf mit heißen Fett. Das Fett im Topf entzündete sich und setzte die Dunstabzugshaube über dem Herd in Brand. Die Frau konnte laut Polizei den Topf noch vom Herd ziehen und so Schlimmeres verhindern.

Die alarmierte Feuerwehr löschte noch den restlichen Brand ab. Die Feuerwehr aus Pfronten war mit 30 Mann im Einsatz und der Rettungsdienst war alarmiert. Die Frau blieb unverletzt. Der Schaden an der Küche wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

