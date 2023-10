Pfronten erlebt musikalische Reise rund um den Globus

Mit einem bunt gemischten Programm begeistert das Ensemble 108 das Publikum im Pfrontener Pfarrheim. Der besondere Chorspirit reißt alle mit. Besondere Tradition zum Ende des Auftritts.

28.10.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Mit einem bunt gemischten Programm lud das Ensemble 108 zu einer musikalischen Weltreise, die das Publikum beschwingt und berührend rund um den Erdball entführen sollte. Motto: Musik der Welt. Das Pfarrheim Pfronten platzte förmlich aus allen Nähten, denn viele waren gekommen um sich von dem Ensemble mit dem besonderen Chorspirit und der Freude am gemeinsamen Singen mitreißen zu lassen.

Charmanter "Reiseleiter" im Pfrontener Pfarrheim

In Liedern rund um länderübergreifende Themen wie Glauben, Zuversicht, Heimweh, Dissonanzen und Liebe wurden, unter der erfahrenen Leitung der Chorikone Brigitte Stender, alle Stimmen und Stimmungen zu einer vielschichtigen fulminanten Einheit gebündelt. Ein himmlisches Vergnügen – weit über den schwedischen „Gabriellas Song“ (Steffan Nilsson) hinaus. Der „Reiseleiter“ und charmante Moderator Thomas Waltinger überbrückte mit feinen Hinweisen über Komponisten, Entstehungsgeschichte und Inhalt der Stücke so manche Sprachbarriere. Und das war gut so, denn die vielsprachige musikalische Tour führte über Finnland, Norwegen, Schweden, Frankreich, Schottland, Kanada, Ukraine bis ins Auenland der Hobbits.

Wenn Mozart auf Bob Dylan trifft

Heraus kam eine äußerst anspruchsvolle länderfolkloristische Sternstunde auf höchstem gesanglichem Klangniveau. Mal blühten die Sängerinnen und Sänger bei „La vie en Rose“ (Louigny) oder Dirait-on (Morten Lauridsen) förmlich auf, mal wurde schmissig und schwungvoll mit bekannten Gospels (Sing Alleluia, Praise his holy Name) zum „clap your hands“ animiert. In stimmgewaltigem Forte (Skyfall) oder berührendem Piano (Be still my Soul) – mal a Capella oder in Klavierbegleitung durch Crossover-Titan Walter Dolak. Genial und mutig brachte der in seinem Intermezzo die Wiener Klassik des Wolfgang Amadeus Mozart mit den lyrischen Bob Dylan Klängen „The Times They Are A-Changin“ in verblüffend erfrischenden Einklang.

Ein grandioser Abend

Des Öfteren konnte sich das Publikum genießerisch zurücklehnen, beispielsweise, wenn Hilde Böck an ihrer Harfe die Zuhörer mit grandiosen „blauen Diamanten“ (Christoph Pampuch) beschenkte, oder Petra Weber (Querflöte) und Gefion Hanke (Violine) brillierten. Nach dem minutenlangen Schlussapplaus, endete das außergewöhnliche Konzerterlebnis mit der guten alten Ensemble 108 Tradition: dem Segenslied im und mit dem Publikum. Besucherin Jutta Kargus war ganz begeistert: „Brigitte Stender lässt sich für uns immer etwas ganz Besonderes einfallen. Die Konzerte des Ensembles sind einfach super!“ Besser könnte man den grandiosen Abend wohl nicht auf den Punkt bringen.