Trotz Verbots: Bänke und Tische für Gäste vor Berghütte bei Pfronten aufgestellt

Eine Fahrradstreife der Polizei kontrollierte am Muttertag geöffnete Berghütten. Die meisten hielten sich an die aktuellen Corona-Regeln, eine Hütte aber nicht.

10.05.2021 | Stand: 13:49 Uhr

Am Sonntagnachmittag hat eine Fahrradstreife der Polizei Pfronten bei sonnigem Ausflugswetter mehrere Berghütten im Bereich Pfronten überprüft. Die offenen Berghütten boten erlaubterweise Speisen und Getränke to Go an.

Bei einer Hütte waren jedoch Bänke und Tische für Gäste bereitgestellt. Dies ist laut Polizei nicht zulässig nach den Bestimmungen der gültigen Infektionsschutz-Verordnung. Die Bänke und Tische mussten abgesperrt werden. Die Beamten erstellten eine Meldung an das Landratsamt.

Pfronten: Fahrradstreife der Polizei kontrolliert geöffnete Berghütten am Muttertag

Bei den anderen überprüften Berghütten gab es keine Beanstandungen. Die Hygienevorschriften und Abstandregeln wurden eingehalten.

Lesen Sie auch: Dietmannsried: Auto auf A7 komplett ausgebrannt - 20.000 Euro Sachschaden