Frau bei Rodelunfall am Breitenberg verletzt

13.02.2023 | Stand: 11:51 Uhr

Bei einem Rodelunfall am Breitenberg bei Pfronten ist am Samstagnachmittag eine 54-jährige Frau verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, stand die Frau hinter einer Absperrung in einer Kurve an der Rodelbahn am Breitenberg, um ihre Kinder beim Rodeln zu filmen. Ein etwa 50 Jahre alter Mann mit einem Kleinkind auf dem Schlitten fuhr die Frau um. Sie stürzte und verletzte sich an der Schulter.

Rodelunfall am Breitenberg: Die Polizei sucht Zeugen

Der unbekannte Mann ist laut Polizei anschließend weiter gerodelt, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Füssen unter der Telefonnummer 08362/9123-0 entgegen.

