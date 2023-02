Einmal Volltanken, aber ohne zu bezahlen

Ein Kleintransporter wird an einer Tankstelle in Pfronten-Ried betankt. Dann braust der Unbekannte ohne zu bezahlen davon. Es war nicht sein Fahrzeug.

24.02.2023 | Stand: 12:33 Uhr

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend einen weißen Fiat Kleintransporter bei einer Tankstelle in Pfronten-Ried betankt. Anschließend fuhr er in Richtung Norden davon - ohne die Tankrechnung in dreistelliger Höhe zu begleichen.

Fahrzeug im Oktober 2022 in NRW gestohlen

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Fahrzeug im Oktober 2022 in Nordrhein-Westfalen gestohlen worden war. Die Polizei vermutet: Der Täter könnte sich mit dem Fahrzeug noch im Allgäu aufhalten. Hinweise nimmt die Polizei Füssen telefonisch entgegen unter 08362 / 9123 -0.