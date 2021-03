Allgäuer Klinik macht den Vorstoß: Weniger Arbeitszeit - bei gleichem Gehalt

In der St. Vinzenz Klinik Pfronten müssen Pflegekräfte weniger arbeiten, bekommen aber den gleichen Lohn. Wie das Krankenhaus diesen Vorstoß stemmen will.

19.03.2021

In der Konkurrenz um qualifizierte Pflegekräfte setzt die St. Vinzenz Klinik Pfronten auf kürzere Arbeitszeiten. Nachdem für Pflegekräfte im Drei-Schicht-Betrieb bereits seit Jahresanfang 2019 eine 37,5 Stunden Woche gilt, wird deren Arbeitszeit zum April dieses Jahres auf 36 Stunden verkürzt – bei vollem Lohnausgleich. Insgesamt 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter profitieren von der Neuregelung.

St. Vinzenz Klinik Pfronten will attraktive Arbeitsbedingungen in der Pflege schaffen

„Wir wollen attraktive Arbeitsbedingungen in der Pflege schaffen“, erklärt Geschäftsführer Dirk Kuschmann das Anliegen der Klinik. Schließlich wolle man nicht nur zusätzliche Kräfte gewinnen – laut Pflegedienstleiter Ludwig Fischer fehlen derzeit fünf Vollzeitkräfte –, sondern vor allem auch die bisherigen zum Bleiben bewegen. Denn um die raren examinierten Pflegekräfte ist unter den Kliniken ein heißer Wettbewerb entbrannt, Abwerbeversuche mit allerlei Lockmitteln inklusive. Ein Hauptwunsch der Mitarbeiter, so ergab eine Befragung, ist nicht etwa ein höheres Gehalt, sondern planbare Freizeit.

Indem die Arbeitszeit verkürzt wird, während es bei den täglichen Schichtzeiten von acht Stunden bleibt, gewinnen die Pflegenden zusätzliche freie Tage – und damit eine bessere Work-Life-Balance. „Die heute 15- bis 30-Jährigen definieren sich nicht mehr über den Beruf, sondern wollen Freizeit haben“,sagt Pflegedienstleiter Fischer. Dass das Gehalt dabei unverändert bleibt, ergibt einen höheren Stundensatz. Und muss doch einmal mehr gearbeitet werden, werden die Überstunden vergütet – „die gehören jetzt mir, nicht mehr dem Chef“, verdeutlicht Betriebsratsvorsitzender Markus Schmied.

Klinik nimmt zusätzliche Kosten bewusst in Kauf

Die zusätzlichen Kosten nehme die Klinik dabei bewusst in Kauf, sagt Geschäftsführer Kuschmann: „Wir sehen das als Investition in die Zukunft.“ Dabei leidet auch die Pfrontener Klinik stark unter den derzeitigen Corona-Beschränkungen, musste beispielsweise zeitweise planbare Operationen aussetzen.

Wie es möglich ist, den laufenden Betrieb mit kürzeren Arbeitszeiten aufrecht zu erhalten, hatte die Klinikleitung bei den Kollegen des Bezirkskrankenhauses Reutte besichtigt. Dort verkürzen die Pflegekräfte ihre reguläre Arbeitszeit von 40 Stunden auf 90 Prozent und arbeiten nur noch an vier Tagen pro Woche.

Auch in Pfronten zeigt sich seit Einführung der 37,5-Stunden-Woche vor zwei Jahren, dass der laufende Pflegebetrieb trotz kürzerer Arbeitszeiten aufrecht erhalten werden kann. Zwar gibt es seitdem Überstunden, aber nicht in dem Rahmen, wie es zu erwarten gewesen wäre. Gleichzeitig gingen die Anträge auf eine Arbeitszeitverkürzung zurück – viele arbeiten nun lieber 36 Stunden bei vollem Gehalt, als in Teilzeit. (Lesen Sie auch: St. Vinzenz Klinik in Pfronten: Vereint gegen den Hausärztemangel vorgehen)

Schon erste Anfragen erhalten

Um Pflegekräfte anzuwerben, weist die Klinik in sozialen Medien, Zeitungen und Zeitschriften auf ihre kürzeren Arbeitszeiten hin, sagt Angela Kolleck, die für das Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit der Klinik verantwortlich ist. „Wir haben daraufhin schon die ersten Anfragen erhalten“, sagt sie. Allerdings vermutet der eine oder andere in manchen Foren einen Haken bei der Sache, etwa in Form von Überstunden.

Um als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben – die St. Vinzenz Klinik erntet bei entsprechenden Wettbewerben regelmäßig Auszeichnungen – gehe man zudem das Thema bezahlbarer Wohnraum verstärkt an, kündigt Geschäftsführer Kuschmann an. Neben den vorhandenen und immer gut ausgelasteten eigenen Wohnheimen bemühe man sich darum, weitere Wohnungen anzumieten, um sie auswärtigen Mitarbeitern anzubieten – während der Probezeit sogar kostenlos.

„Für Pflegekräfte, die von auswärts kommen, ist das ein zentrales Thema“, betont Geschäftsführer Christoph Köpf. Beispielsweise will die Klinik im neuen Baugebiet am Buchbrunnenweg acht Wohneinheiten für Mitarbeitende bereitstellen. Die Flächen dort gehören den Augsburger Vinzentinerinnen, einst Betreiberinnen und bis heute Eigentümerinnen des Pfrontener Krankenhauses. (Lesen Sie auch: Das sind die Corona-Helden aus dem südlichen Ostallgäu)

St. Vinzenz Klinik Pfronten setzt auf Ausbildung

Schließlich setzt die St. Vinzenz Klinik auf Ausbildung, um auch in Zukunft ausreichend Pflegekräfte zu haben, und arbeitet dabei mit den Klinikum Kempten und dem Bezirk Schwaben zusammen. Insgesamt 28 Auszubildende sind derzeit beschäftigt, davon 15 angehende Pflegekräfte. „Wir haben eine gute Quote von denen, die im Haus bleiben“, sagt Betriebsratsvorsitzender Schmied. Das liege auch am guten Arbeitsklima: „Bei uns herrscht ein sehr familiärer Ton.“