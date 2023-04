Ladung nicht genug gesichert: Holzbretter fallen in Gegenverkehr

Die geladenen Holzbretter hat ein Mann in Pfronten Steinach nicht ordnungsgemäß gesichert. Eines der Bretter fiel in den Gegenverkehr.

15.04.2023 | Stand: 12:41 Uhr

Von herunterfallenden Holzlatten ist ein Auto in Pfronten am Freitag getroffen worden. Laut Polizei sicherte ein Mann die Ladung auf seinem Anhänger nicht ordnungsgemäß. In einer Kurve bei Pfronten-Berg nahe des Jawoll-Clubs fielen schließlich mehrere Bretter auf die Fahrbahn. Dabei wurde ein entgegenfahrendes Auto getroffen.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, am Fahrzeug des Geschädigten entstand allerdings ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro. Gegen den Autofahrer, der den Anhänger zog, wird nun ein Verfahren eingeleitet.

