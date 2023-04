Junge Pfrontenerin  überzeugt in der Loipe: Sieg beendet Saison

In Galtür misst sich die Lena Einsiedler mit Weltcupläuferinnen. Beim Cross Country Climb ist die 16-Jährige nicht zu stoppen: „Das Rennen hat total Spaß gemacht.“

07.04.2023 | Stand: 11:45 Uhr

Eine äußerst erfolgreiche Saison hat Pfrontener Langläuferin Lena Einsiedler mit einem weiteren Erfolg abgeschlossen: Die 16-Jährige siegte Cross Country Climb in Galtür. Einsiedler, die für den SC Pfronten startet, gewann in dieser Saison zudem die Bronzemedaille bei der Europäischen Jugendolympiade (EYOF), holte sich einen Sieg und einen dritten Rang bei der Deutschen Jugendmeisterschaft und den Gesamtsieg im Deutschlandpokal.

Von Pfronten ins Paznauntal

Zum Ende der Landlaufsaison musste Einsiedler umdisponieren: Denn die Deutsche Meisterschaft im Bayerischen Wald fiel wegen der hohen Temperaturen und des Schneemangels aus. Kurzerhand entschloss sich die 16-Jährige daher, an einem besonderen Langlaufwettbewerb im Paznauntal teilzunehmen. Die sogenannten Galtür Nordic Volumes mit mehr als 550 Teilnehmern aus 16 Nationen umfassten zwei Wettbewerbstage. Zunächst ein Sprint, am Tag darauf ein Distanzrennen mit der Bielerhöhe als Wendepunkt. In Galtür traten auch viele bekannte Weltcupläufer an, wie die Deutschen Friedrich Moch, Janosch Brugger und Laura Gimmler. Gleichzeitig war die gesamte Langlaufelite Österreichs am Start, da der Wettbewerb als Staatsmeisterschaft gewertet wurde. Für spannende Rennen war mit dem hochklassigen Teilnehmerfeld also gesorgt.

Eine starke Leistung gezeigt

Mit der achtbesten Zeit im gesamten Frauenfeld zeigte Lena Einsiedler im Prolog am ersten Tag eine starke Leistung, da hauptsächlich Weltcupläuferinnen aus Deutschland, Österreich und Tschechien vor ihr platziert waren. Dadurch qualifizierte sie sich für die Finalläufe, bei denen Einsiedler jedoch im Halbfinale ausschied. Nachdem sie auf der ansteigenden ersten Streckenhälfte in Führung liegend versuchte, ihre Konkurrentinnen abzuhängen, konnte die junge Pfrontenerin keine Lücke reißen und wurde am Ende der Abfahrt noch kurz vor dem Ziel überholt. Insgesamt belegte sie aber den guten siebten Platz in der Altersklasse U18.

Pfrontenerin dominiert das Starterfeld

Am Tag darauf wurde der spektakuläre Cross Country Climb gestartet, bei dem die Langläufer eine Strecke von 24 Kilometern mit über 600 Höhenmetern hinauf zur Bielerhöhe bewältigen mussten und anschließend in rasanter Abfahrt zurück ins Tal schossen. Für die jüngeren Jahrgänge fand der Wettbewerb auf einer zwölf Kilometer langen und mit etwa 200 Höhenmetern verkürzten Strecke statt. Hier dominierte Lena Einsiedler das Starterfeld und erzielte die Bestzeit. „Das Rennen hat total Spaß gemacht“, strahlte sie im Ziel mit der Sonne um die Wette und ergänzte: „Ich habe mich richtig gut gefühlt.“

Mit einem Sieg endete also eine äußerst erfolgreiche Saison. Jetzt gibt es für die 16-jährige Pfrontenerin erst einmal die wohlverdiente Trainingspause, bevor im Mai wieder das Sommertraining beginnt.