Ein Vorhaben in Pfronten-Steinach sorgt für eine Grundsatzdiskussion im Gemeinderat über Sichtdreiecke. Weshalb der Besitzer so an seiner Hecke hängt.

06.02.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Eine Erschließungsstraße für ein Bauvorhaben in Pfronten-Steinach sowie ein mögliches künftiges Baugebiet hat wegen der Thujahecke eines Nachbarn für Diskussionen im Gemeinderat gesorgt. Die Hecke stehe seit 22 Jahren, erklärte Wolfgang Reichardt in der Bürgerfragestunde. Wenn er sie jetzt wie gefordert an dieser Ecke auf 90 Zentimeter kürzen müsse, sitze er praktisch direkt auf der Straße. Man möge die nötige Sicht an der Ausfahrt auf die Tiroler Straße doch auf andere Weise herstellen, etwa mit einem Verkehrsspiegel.