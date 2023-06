Pfronten: Neues Parkplatzkonzept sorgt weiter für Diskussionen

In der Bürgerfragestunde des Pfrontener Gemeinderats ist von „Abzocke“ die Rede. Der Bürgermeister sieht hingegen schon erste positive Wirkungen der neuen Regeln.

01.06.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Dass in Pfronten nicht nur Parkscheinautomaten aufgestellt, sondern auch eine Parkraumüberwachung eingeführt wurde, ist weiter ein Thema im Ort. Von „Parkplatz-Abzocke“ sprach Hubert Haf in der Bürgerfragestunde des Gemeinderats und wollte wissen, wohin das Geld für die Strafzettel fließt. Damit werde zunächst der Einsatz des kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Füssen finanziert, der die Parkraumüberwachung auch in Pfronten übernommen hat, antwortete Bürgermeister Alfons Haf. Sollte mehr eingenommen werden, gehe der Überschuss an die Gemeinde, werde zu wenig eingenommen, müsse die Gemeinde zuschießen.

Eine Pfrontener Jahreskarte für zwei Autos?

Den Vorschlag von Reiner Augsten (Unserpfronten), die Jahreskarte für 40 Euro auf zwei Kennzeichen zu erweitern, lehnte Haf ab. Augsten hatte argumentiert, dass es in vielen Familien mehrere Pkw gebe, für die ansonsten jeweils die Jahresgebühr entrichtet werden muss. „Wer zwei Autos hat, kann sich auch zwei Jahreskarten leisten“, meinte dazu Bürgermeister Haf. Außerdem müsse man bedenken, dass die Jahreskarte nicht nur für Einheimische erhältlich sei. Jeder könne sie kaufen.

Haf hätte mehr Diskussionen erwartet

Rund 110 Jahreskarten sind mittlerweile verkauft, erklärte Haf auf Nachfrage unserer Redaktion. Außerdem wurden 300 Jahreskarten an Blaulichtorganisationen verteilt, die sie an ihre Einsatzkräfte weitergeben. Die Diskussionen, die die Einführung der Parkraumbewirtschaftung in Pfronten ausgelöst habe, sehe er eher unterdessen gelassen, so Haf: „Ich hätte eigentlich noch mehr Diskussionen erwartet.“ Zudem zeigten sich schon deutlich positive Effekte der neuen Regelungen: Gerade im Ortszentrum, wo viele Parkplätze nur noch zeitlich begrenzt belegt werden dürfen oder, wie etwa beim Bahnhof Ried oder dem Leonhardsplatz in Heitlern, Gebühren erhoben werden, würden deutlich weniger Parkplätze durch Dauerparker blockiert.

Gebührenpflicht für mehrere Stellplätze in Pfronten eingeführt

Wie mehrfach berichtet, wurden 20 gemeindliche Parkplätze mit einer Gebührenpflicht belegt, darunter vor allem die Ausflugsparkplätze. Wer sein Fahrzeug dort abstellt, muss einen Euro pro Stunde bis maximal fünf Euro pro Tag entrichten. Außerdem wurde auf vielen Parkplätzen im Ortskern die maximale Parkdauer begrenzt, damit diese nicht durch Dauerparker belegt werden, sondern beispielsweise den Kunden der Geschäfte zur Verfügung stehen.