Ausgebüchst: Zwei Pferde in Pfronten auf Erkundungstour

In der Nacht von Sonntag auf Montag nehmen in Pfronten zwei Pferde von zuhause Reißaus. Nun sucht die Polizei nach dem Besitzer.

25.07.2022 | Stand: 13:17 Uhr

Zwei Pferde sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in Pfronten aus ihrem Gehege ausgebüchst. Wie die Polizei mitteilt, bemerkten zwei Verkehrsteilnehmer, dass sich zwischen Pfronten und dem Tannheimer Tal zwei Pferde frei neben der Straße umherlaufen. Bei Eintreffen der Streife grasten die Tiere in der anliegenden Wiese. Gefahr für den Verkehr bestand nicht.

Auf und davon: In Pfronten sind zwei Pferde ausgebüchst

Während der Ermittlung des Halter/der Halterin der Pferde, konnte bei einer nahegelegenen Alpe ein Hirte zur Hilfe geholt werden. Ein Hirte einer nahegelegenen Alpe zäunte die Tiere vorübergehend ein, bis der Besitzer oder die Besitzerin ausfindig gemacht werden kann. Beide Tiere sind wohlauf.

