Pfronten plant Feuerwehrkonzept für die ganze Gemeinde

Das Konzept soll für die nächten Jahre klar stellen, wo welche Gebäude und Fahrzeuge benötigt werden. Wie sich der Wohnungsbau entwickelt.

13.11.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Die Gemeinde Pfronten investiert weiter in den Brandschutz. Mehr als 600.000 Euro sind in diesem Jahr für die Beschaffung eines Fahrzeugs und weiterer Ausrüstung eingeplant. Derzeit arbeite man aber an einem Gutachten, das für die kommenden Jahre festlegen soll, welche der Pfrontener Feuerwehren welche Fahrzeuge und Gebäude benötige, um eine bessere Abstimmung für ganz Pfronten zu erreichen, erklärte Bürgermeister Alfons Haf bei der Bürgerversammlung.

Wohnraum ohne Grundversiegelung

Voran ging es in diesem Jahr in Pfronten laut Bürgermeister beim Wohnungsbau. So stieg die Zahl der behandelten Bauanträge von 95 im Vorjahr auf 104, darunter 16 geplante Neubauten von Wohnhäusern. Dass 27 Bauanträge Wohnraum-Erweiterungen durch Dachaufbauten oder Umnutzung ehemaliger Scheunen betreffen, sei ganz im Sinne der Gemeinde, Wohnraum zu schaffen ohne zusätzlichen Grund zu versiegeln. Auch bei der Nachverdichtung bereits bebauter Bereiche sei man vorbildlich. So sank die Zahl von Baulücken, erschlossener und noch unbebauter Flächen sowie Leerständen von 160 im November 2014 auf nunmehr 132.

Beim Tourismus auf Vor-Corona-Niveau

Hoffnungsvoll stimmende Zahlen präsentierte der Bürgermeister auch zum Tourismus: Nach den Einbrüchen in der Coronazeit, in der starke Rückgänge während der Lockdown-Phasen großer Nachfrage im Sommer und Herbst gegenüber standen, sei man in diesem Jahr zur Normalität zurückgekehrt. Aktuell liegt die Zahl der Übernachtungen fast wieder auf dem Vor-Corona-Niveau: Der Vergleich zu 2019 ergibt einen Rückgang von 5,4 Prozent. Dabei wirke sich aber auch die vorzeitige Schließung des Campingplatzes Anfang September aus.