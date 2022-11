Die Polizei hat am Montag eine 16-Jährige bei einer Suchaktion gefunden, die kurz zuvor als vermisst gemeldet worden war.

08.11.2022 | Stand: 13:13 Uhr

Am Montagabend hat ein Betreuer einer Jugendeinrichtung in Pfronten eine 16-Jährige als vermisst gemeldet. Bei der folgenden Suchaktion konnte die Jugendliche von der Polizei gefunden werden. Wegen ihres gesundheitlichen Zustandes wurde sie laut Angaben der Polizei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An der Suche waren mehrere Streifenfahrzeuge aus Füssen, Pfronten und Kempten sowie ein Hubschrauber beteiligt.

