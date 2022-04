Nicht angeleinter Hund bringt Radfahrer in Pfronten zu Fall

In Pfronten ist ein Radfahrer wegen eines freilaufenden Hundes gestürzt. Er wurde verletzt und musste vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

17.04.2022 | Stand: 11:58 Uhr

In Pfronten hat ein 40-jähriger Fahrradfahrer am Samstagvormittag wegen eines freilaufenden Hundes einen Unfall gebaut. Wie die Polizei berichtet, war der 40-Jährige auf dem Zirmenweg in Richtung Österreich gefahren. Als er kurz vor der Staatsgrenze an einem nicht angeleinten Hund vorbeifuhr, querte dieser plötzlich die Straße.

Der Fahrradfahrer konnte nicht mehr bremsen und stürzte. Er zog sich Verletzungen an der Schulter und den Rippen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den 40-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Hund und seine Halterin blieben unverletzt. Die Hundehalterin muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Füssen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Füssen".