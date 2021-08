Der Pfrontener Grundschüler Tizian Rottenburger bricht Rekorde auf Leseplattform „Antolin“. Vor allem ein Genre hat es dem Neunjährigen Bücherwurm angetan.

07.08.2021 | Stand: 12:14 Uhr

Fantasy-Bücher. Das ist es, was Tizian Rottenburger aus Pfronten am liebsten liest. Sein allerliebstes Buch: Percy Jackson. Ein Roman, der auf der griechischen Mythologie basiert. Inzwischen hat der Neunjährige schon so viele Bücher gelesen, dass er auf der Leseplattform Antolin sämtliche Rekorde bricht. Dafür hat er nun von der Grundschule Pfronten eine Urkunde und einen Büchergutschein erhalten.