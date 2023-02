Dieser Allgäuer Sport-Ausstatter übernimmt Sport Manhard in Pfronten

Die Familie Manhard gibt ihr Sportgeschäft in Pfronten ab.Was die Übernahme für beide Seiten bedeutet.

27.02.2023 | Stand: 20:58 Uhr

Die Familie wechselt, der Laden bleibt: Wenn Sport Manhard in Pfronten-Ried am 30. März zum Start in die Frühjahrs- und Wintersaison wiedereröffnet, gehört das Geschäft zur Schindele-Familie aus Ronsberg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.