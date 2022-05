Pfronten sucht die neue Straßenleuchte

Bürger entscheiden mit. Teststrecke am Hansmarte-Weg aufgebaut. Dort können die Leuchten bis zum 1. Juni begutachtet und bewertetet werden.

24.05.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Die Gemeinde Pfronten entscheidet demnächst über das neue Standardmodell für die Straßenbeleuchtung und fragt dazu die Bürgerinnen und Bürger nach ihrer Meinung. Am Hansmarte-Weg, der Zufahrt zum Wertstoffhof, dem TSV-Gelände und der Rollbahn, ist eine Teststrecke mit sechs verschiedenen Leuchten aufgebaut. Bis Mittwoch, 1. Juni, können die Einwohner ihren Favoriten benennen, heißt es in einer Presseinformation der Gemeinde. Am Donnerstag, 2. Juni, fällt dann die Entscheidung im Gemeinderat.

LED schafft neue Möglichkeiten

Die Gemeinde Pfronten hat die Straßenbeleuchtung aus wirtschaftlichen Gründen weitgehend auf einen Beleuchtungstyp standardisiert. Dank der aktuellen LED-Technologie befindet sich die Beleuchtung im öffentlichen Raum im Umbruch. Noch nie war Licht so innovativ, flexibel und effizient. Um den neuen Standardtyp festzulegen, führt die Gemeinde zur Klärung der Anwohner- und Nutzerzufriedenheit eine Bürgerbeteiligung durch. Dazu wurde in Zusammenarbeit mit den Elektrizitätswerken Reutte entlang dem Hansmarte-Weg in Pfronten eine Testrecke aufgebaut.

QR-Code führt zu Online-Plattform

An den Masten der Testleuchten befinden sich Informationen zum jeweiligen Lampentyp sowie ein Aushang mit einer Zahl und einem QR-Code, der zu einer Online-Plattform führt. Die Teilnehmer der Befragung können dort ihr favorisiertes Modell angeben und weitere Anregungen notieren. Beteiligen können sich alle Personen mit Erst- oder Zweitwohnsitz in der Gemeinde Pfronten. Die Befragung soll eine Hilfe für die Entscheidung im Gemeinderat liefern.