Pfronten Tourismus setzt verstärkt auf Nachhaltigkeit

Pfronten Tourismus verfolgt eine Balance zwischen Ökonomie und Ökologie. Dazu soll auch die Kampagne „Dein Freiraum, mein Lebensraum“ beitragen.

01.12.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Nachhaltigkeit ist ein Aspekt, der „in allen Bereichen immer relevanter“ wird – eben auch im Tourismus. Das betonte Julia Fricke von Pfronten Tourismus in der Sitzung des Tourismusausschusses.

Pfronten hat eine stabile Gästezahl

In ihrem Rückblick auf die diesjährige Sommersaison hatte Fricke unter anderem von einer stabilen Gästezahl gesprochen und im Hinblick auf den kommenden Winter ein „buntes Angebot von In- und Outdoor“ angekündigt. Doch vorrangig ging es um das Thema Nachhaltigkeit.

Sozial gerecht und ökologisch verträglich

Immerhin strebe man diesbezüglich auch in dem Ort zu Füßen des Breitenbergs an, die beabsichtigte Balance zwischen ökonomischen und ökologischen Belangen in Zukunft noch stärker in die Tat umzusetzen. Da die Touristinformation Pfronten dabei über „ein eigenes Nachhaltigkeitsbild“ verfüge und dies in ihrer Außendarstellung kommuniziere, wolle man dementsprechend „eine Entwicklung, die ökologisch verträglich, sozial gerecht und wirtschaftlich leistungsfähig ist“, unterstrich Fricke. Um diese globalen Ziele auf lokale Ebene herunterzubrechen, hat Pfronten Tourismus unter seinen Urlaubsgästen eine Erhebung zum Thema Nachhaltigkeit gemacht, dem man sich indes schon seit einiger Zeit angenommen hat. Ein Ergebnis dabei war, dass die Touristen in erster Linie wissen wollten, „was nachhaltiges Verhalten ist und wie sie sich verhalten sollen“. Die Nachhaltigkeitsbestrebungen in Pfronten dokumentierte man beispielsweise bereits mit der Kampagne „Dein Freiraum, mein Lebensraum“.

Sich weiter am Pfrontener Naturschatz erfreuen können

Laut Fricke unterstreicht sie die örtlichen Absichten im Tourismusbereich, die darauf abzielen, dass „wir uns auch morgen und übermorgen noch an unserem Naturschatz erfreuen können“. Diese Prozesse wolle man konsequent fortsetzen und „mit unseren Partnern“ Ziele formulieren sowie Maßnahmen vereinbaren.

Darüber hinaus gelte, erklärte Fricke weiter: „Wir kommunizieren, was wir machen.“ Insgesamt sei das Ganze allerdings „ein langer Prozess.“