Pfronten: Verwirrter Mann beschimpft Krankenhausmitarbeiter

Ohne ausreichenden Grund wollte ein Mann das Krankenhaus Pfronten betreten. Als die Mitarbeiter ihn aufgrund der Besuchsregeln wegschickten, beleidigte er sie.

30.12.2021 | Stand: 12:55 Uhr

Ein offensichtlich verwirrter Mann hat in Pfronten Mitarbeiter des dortigen Krankenhauses beleidigt. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Mann am Mittwochmorgen in das Krankenhaus, konnte dafür aber keinen ausreichenden Grund nennen. Zudem trug er keine Maske und weigerte sich auch, eine aufzuziehen.

Strenge Besuchsregeln am Krankenhaus Pfronten

Mit Verweis auf die strengen Besuchsregeln, die derzeit am Krankenhaus gelten, schickten die Mitarbeiter ihn weg. Daraufhin beleidigte der 46-Jährige die Mitarbeiter.

Als die Polizei am Krankenhaus ankam, war der Mann bereits verschwunden. Gegen ihn wird wegen Hausfriedensbruches und des Verstoßes gegen die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ermittelt. Mittlerweile konnte der Mann angetroffen und wegen Gesundheitszustands in eine Klinik gebracht werden.

