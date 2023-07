Dieser Pfrontener radelt mit 80 Jahren einmal quer durch Deutschland

1286 Kilometer legt der 80-Jährige Werner Türmer auf seinem Weg quer durch Deutschland zurück. Sein Sohn und sein Enkel schenkten ihm die Tour zum Geburtstag.

08.07.2023 | Stand: 12:33 Uhr

Während mancher Ostallgäuer momentan in den Medien die Tour de France verfolgt, hat der Pfrontener Werner Türmer seine ganz eigene „Tour de Allemagne“ bereits hinter sich: eine Radtour quer durch Deutschland. Mit seinem Familienteam, dem Team Türmer mit Opa Werner, Sohn Achim und Enkel Justus, ging es in neun Tagesetappen von Pfronten-Ried bis nach Flensburg. Die Kurzfassung in Zahlen: 1286 Kilometer Strecke, 80 Jahre und drei Generationen.

