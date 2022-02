Pfronten will nach 22 Jahren ein neues Loipenspurgerät kaufen

Mitglieder des Pfrontener Arbeitskreises Loipen begutachten verschiedene Varianten für eine Raupe. Die sollte so einiges können.

22.02.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Der Pfrontener Arbeitskreis Loipen, ein Zusammenschluss örtlicher Langlaufexperten, hat sich im Skizentrum in Steinach von den Stärken und Schwächen verschiedener Loipenspurgeräte überzeugt, nachdem er im vergangenen Jahr die Neubeschaffung angeregt hatte. Wie Pfronten Tourismus mitteilt, wurde die aktuelle Pistenwalze der Gemeinde vor 22 Jahren gekauft. Seitdem haben sich die technischen Möglichkeiten der Walzen, Fräsen und Spurplatten an den Geräten zur Herstellung von Skatingbahnen und klassischen Loipen deutlich verbessert. Außerdem ermöglichen neuere Motoren und Antriebstechniken eine emissionsärmere Präparierung der Loipen. So reduziert die Verwendung von Kraftstoffen, die auf hydrierten pflanzlichen und tierischen Fettabfällen basieren, laut Herstellerangaben den CO2 Ausstoß um 90 Prozent gegenüber herkömmlichem Diesel. Zudem würden 30 Prozent weniger schädliche Partikel ausgestoßen.

Hohe Ansprüche an Gerät und Bediener in Pfronten

Häufig kleinräumige und zeitlich wechselnde Schneeverhältnisse im Gemeindegebiet sowie das ausgedehnte Loipennetz mit einer Gesamtlänge 60 Kilometern, vielen Straßenquerungen und schmalen Durchlässen durch Wald- und Weidegebiete stellen besondere Ansprüche an die Maschinen und das Bedienpersonal.

Bodenschäden sollen vermieden werden

Im Rahmen der Markterkundung wurden der Gemeinde Vorführgeräte verschiedener Hersteller zur Verfügung gestellt, die sich nun die Mitglieder des AK Loipen vornahmen. Gesucht wird eine kompakte und wendige Loipenwalze, die mit einem möglichst geringen Auflagedruck und besonderen Ketten bodenschonend eingesetzt werden kann. Schließlich hat die Vermeidung von Bodenschäden auf den landwirtschaftlich genutzten Flüchen für die Fahrer Priorität. Deshalb werden Loipen auch erst ab einer gewissen Schneedecke präpariert. Eine verbesserte Rundumsicht aus der Fahrerkabine sowie digitale Informationen zum Spurbild führen heute zu besseren Ergebnissen als die Präparierungen mit dem derzeitigen Altgerät. Zudem würden die Mitarbeiter des Skizentrums ein neues „kleines“ Spurgerät zur Präparierung von Anfängerbereichen nützen, da die aktuellen Fahrzeuge aufgrund ihrer Größe dort nicht zum Einsatz kommen.

Dan an Pfrontener Grundeigentümer und Loipenfahrer

Die Teilnehmer nahmen das Treffen zum Anlass, sich bei den Grundeigentümern ausdrücklich für deren Zustimmung zur Anlage der Loipen zu bedanken. Eine besondere Anerkennung galt außerdem den Loipenfahrern für die bisher geleistete herausfordernde Arbeit.

