Pfronten zeigt, was die Gemeinde und das Ostallgäu zu bieten haben

Der Tag der Regionen zeigt einmal mehr, welche Stärken und welche Vielfalt in der Gemeinde und dem Ostallgäu zu finden sind.

04.10.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Pfronten hat wahnsinnig viel zu bieten. Davon konnten sich die zahlreichen Besucherinnen und Besucher beim Tag der Regionen wieder überzeugen. Einmal im Jahr dreht sich rund um das Erntedankfest alles um die Stärke und Vielfalt der Ostallgäuer Region. Dabei geht es in erster Linie darum, das vielfältige Angebot in Sachen Kultur, Gemeindeleben, Einzelhandel, sozialem Arrangement, Handwerk und Landwirtschaft von Pfronten und Umgebung in den Mittelpunkt zu rücken oder auf den Punkt zu bringen.

Auch heuer schaffte der Regionaltag nach zwei Jahren Zwangspause wieder eine gekonnte Punktlandung. Das ausgewogene Angebot aus Information, Einkauf, Kultur und mehr gelang den Pfrontnern wieder mühelos. 2002 wurden die Initiatoren des regionalen Events sogar mit dem bundesweiten zweiten Platz in Berlin ausgezeichnet.

Wetter spielt beim Tag der Regionen in Pfronten nicht mit

Bereits seit 23 Jahren ist Pfrontens Bürgermeister Alfons Haf bei der stetigen Weiterentwicklung des Regionaltages dabei. „Ich freu mich, dass es heuer wieder möglich ist, ohne Einschränkungen diesen Tag zu begehen“, meinte er und half tatkräftig an einem Stand mit, der mit einer Plane gegen den Regen gesichert werden musste.

Leider spielte das Wetter nicht wirklich mit, und viele Besucher schlenderten unter bunten Regenschirmen durch die verschiedensten Marktstände aus kulinarischen Köstlichkeiten oder Info- und Handwerksangeboten. Bettina Kurrle, Eigentümerin des Fachgeschäfts D´Schublad und Mitglied der Pfrontener Einzelhandels-Interessengemeinschaft, hatte sich speziell für den Tag der Regionen besonders attraktive Angebote einfallen lassen. „Vor allem aus dem Füssener- und Reuttener Raum kommen viele Besucher zu uns. Natürlich ist da immer viel los, aber es ist schön, dass der verkaufsoffene Sonntag so gut angenommen wird. Denn am Tag der Regionen ist wirklich viel für Einheimische und Touris geboten“.

Vogelhäuschen und Glücksrad für die jüngsten Besucher

Das fanden auch die jüngsten Besucher. Am Stand der Pfrontner Blumen- und Gartenfreunde bastelte und bemalte Luisa Sack ein Vogelfutterhäuschen. Nebenan konnte man am Glücksrad des Pfrontener Imkervereins tolle Preise ergattern. Im Wartebereich des Bahnhofs, im Areal des Gemeinschaftswerks boten Jugendliche ihre coolen Second-Hand-Klamotten an.

Lesen Sie auch

Kultur in Wangen Regen und Hitze trüben das Ergebnis der Festspiele Wangen

Auch nebenan in der ReparierBar bei Christoph Rothe war der Andrang groß. Mittlerweile wird das Ressourcen schonende Angebot sehr gut angenommen. Vor allem die neu eingeführte Handysprechstunde war der Renner. Offensichtlich hat sich der Tag der Regionen auch zu einem festen Treffpunkt für Alt und Jung entwickelt. „Eigentlich gibt es für uns Pfrontner nicht viel Neues zu entdecken, aber man trifft immer viele Bekannte, die man, gerade in Coronazeiten schon lang nicht mehr gesehen hat“, meint Familie Babel.