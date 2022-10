Pfronten: Zwei Fahrräder in einer Wochen geklaut

In Pfronten kam es innerhalb von einer Woche zu zwei Fahrrad-Diebstählen. Beide gestohlene Fahrräder waren Mountainbikes.

24.10.2022 | Stand: 15:06 Uhr

In Pfronten haben Diebe innerhalb von zwei Wochen zwei Fahrräder entwendet. Der erste Vorfall ereignete sich bereits am 15. Oktober in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Dabei entwendeten unbekannte Täter ein nicht versperrtes Mountainbike der Marke Canyon vor einem Reihenhaus. Das schwarze Herrenfahrrad hat einen Zeitwert von aktuell 700 Euro.

Weiterer Diebstahl am Wochenende

Zu einem weiteren Diebstahl kam es laut Polizei von Samstag auf Sonntag. Hier sollen Diebe ein Mountainbike der Marke Steppenwolf aus einem Carport in Oberried gestohlen haben. Bei dem Rad handelt es sich um ein Vollgefedertes Mountainbike mit weißer Aufschrift Tycoon.

Hinweise nimmt die Polizei Füssen unter der Telefonnummer 08362/91230 entgegen.

