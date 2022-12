Pfrontener Chöre bieten ein Erlebnis für Ohren und Augen

In der Pfrontener Pfarrkriche St. Nikolaus versammeln sich acht Gruppen, um das Publikum auf Weihnachten einzustimmen.

22.12.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Die vierte Kerze brannte am Adventskranz in der Kirche St. Nikolaus in Pfronten-Berg. Trotz der eisiger Temperaturen und dem laufenden Endspiel der Fußball-WM füllte sich zum gemeinsamen Konzert der Harmoniemusik und den Pfrontener Chören sehr schnell die Pfarrkirche bis fast auf den letzten Platz. Etwa 200 Mitwirkende aus acht Pfrontener Gruppen boten ein 75-minütiges musikalisches Erlebnis für Augen und Ohren und die vielen Besucher wurden feierlich auf die Festtage eingestimmt.

Lange Zwangspause beendet

Zum Auftakt ertönte von der Empore der Kirche die Pfrontener Harmoniemusik der bekannte Kanon in D-Dur vom Barockkomponisten Johann Pachelbel. Unter der Leitung von Joe Mörz, der seit über 50 Jahren für die Harmoniemusik in Pfronten tätig ist, wurde mit den Bläsern das festliche Konzert eingeläutete. Die Begrüßung übernahm Mesner Felix Schneider, Mitglied des Kirchenchors St. Nikolaus und ehemaliges Mitglied des Pfarrgemeinderats, der sich freute, dass nach der langen Zwangspause das Pfrontener Adventskonzert wieder stattfinden konnte. „Besonders wichtig sein es in diesen Tagen, dass die Weihnachtsbotschaft Friede und Freude bringe“, sagte Schneider.

Helle Kinderstimmen erklingen

Ganz besonders niedlich folgten die 25 Pfrontener „Klangkinder“, die unter der Leitung von Kathrin Haff und Theresa Hase und in Begleitung von Gitarre und Geige mit ihren hellen Kinderstimmen „Dicke rote Kerzen“ und „Gottes Wort ist wie ein Licht in der Nacht“ mit Herzen und Lichtern in den Händen präsentierten. Der gastgebende Kirchenchor St. Nikolaus, der mit über 30 Mitwirkenden den größten Chor des Konzertes darstellte, sang unter der Leitung von Steffi Scheuchl, das bekannte englische Weihnachtslied „Joy to the World“ von Georg Friedrich Händel, das den Kirchenraum stimmlich ausfüllte. Im Laufe des Konzertes folgten zwei weitere Lieder „Wisst ihr noch“ und ein weihnachtliches Wiegenlied.

Ganz epochal wird es bei der Harmoniemusik Pfronten

Der Kirchenchor und die Harmoniemusik bildeten mit jeweils drei dargebotenen Stücken die Ausnahme im Programm. Die anderen Gruppen boten jeweils zwei Lieder, um den zeitlichen Rahmen des Konzertes einzuhalten. Die Herren vom Liederkranz Pfronten präsentierten „Ziagt a Stern übers Land“, ein Adventslied aus Kärnten und „Weihnachtsglocken“, das Teile von „Stille Nacht“ beinhaltete. Der evangelische Kirchenchor mit 14 Sängerinnen und drei Sängern ließ mit Chorleiterin Brigitte Stender zwei moderne weihnachtliche Stücke „Wir freuen uns, es ist Advent“ und „Die Sterne am Himmel“ erklingen, bevor die Neunerformation von „Zammgsang“ ihren Kanon „O Bethlehem, du kleine Stadt“ und das Lied „Staade Zeit“ zum Besten gaben. Ganz epochal wurde es bei der Harmoniemusik mit der „Alpenländischen Choralvariation“ von Walter Tuschla, die klangvoll durch die gesamte Kirche tönte.

Das Ensemble 108, das krankheitsbedingt geschwächt in kleinerer Besetzung auftrat, wartete mit dem englischen Lied „Nativity Carol“ und einem „Ave Maria“ in einer Version von Gulio Caccini inklusive Klavierbegleitung auf. Der Chor der Pfrontar Buabe, wo auch zwei Damen mitsangen, boten mit ihren beiden Liedern „Weihnachtsglogga“ und „Scheinheilig - Heiligenschein“ heimatliche Jodler.

Am Ende singe auch die Besucher

Felix Schneider dankte allen Mitwirkenden, Helfern und Zuhörern für das gemeinschaftliche Konzert, ehe alle Chöre und Besucher mit Bläserbegleitung der Harmoniemusik traditionell das Lied „Tochter Zion“ anstimmten, das einen großartigen Abschluss des Konzertes bildete und im lauten Applaus der begeisterten Zuhörer endete. Für das Gebotene spendeten sie am Kirchenausgang reichlich an den Ambulanten Kranken- und Pflegedienst Pfronten.

