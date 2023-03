Pfrontener Eishalle geschlossen: Was macht der EVP?

Für den Eishockey-Nachwuchs ist das Saison-Finale bedroht. Deswegen ist ein Demozug geplant. Was die Gemeinde und der Verein zur derzeitigen Situation sagen.

01.03.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Stell Dir vor es ist Saisonfinale – und das Stadion ist zu. So geht es gerade dem EV Pfronten. War es am vergangenen Freitag gerade noch gelungen, das Eisstadion im Kurpark für das letzte Heimspiel der ersten Männermannschaft in dieser Saison in der Landesliga in Betrieb zu nehmen, ist das Stadion seitdem geschlossen. Und das mindestens bis zum kommenden Sonntag. Für mehrere Nachwuchsmannschaften wird es damit mit den letzten Pflichtspielen der Saison eng. Zur Begründung führt die Gemeinde Personalengpässe an: Neben beiden Eismeistern fallen auch die beiden Ersatzleute aus. Damit sei es nicht möglich, das Stadion zu öffnen. Hatte der EVP die ersten beiden kurzfristigen Schließungen der Eishalle in der laufenden Saison noch murrend ertragen, geht er jetzt auf die Barrikaden: Mit einem Demozug vom Eisstadion zum Rathaus wollen der Verein und der Förderverein für den Nachwuchs am Donnerstagnachmittag darauf aufmerksam machen, welche Konsequenzen durch die Schließung des Stadions drohen. Die könnten schließlich bis zum Ausschluss von Nachwuchsmannschaften aus ihren jeweiligen Ligen reichen.

Bürgermeister: "Man hat alles versucht"

„Man hat alles versucht“, betont Bürgermeister Alfons Haf mit Blick auf die Schließung der Eishalle, die eigentlich noch bis zum letzten März-Sonntag geöffnet sein sollte. Indem sowohl beide Eismeister, als auch beide Ersatzleute, teilweise durch Unfälle, ausfielen, sei jedoch der „Super-Gau“ eingetreten, weshalb man die Halle jetzt eine Woche lang schließen müsse. „Das tut mir natürlich leid“, so Haf, „und ich habe Verständnis für alle, die jetzt verärgert sind“. Allerdings bleibe eben keine andere Wahl, als die Halle für ein paar Tage zu schließen.

EV Pfronten kritisiert Planung

Dass die Gemeinde alles getan habe, um das zu verhindern, bezweifelt man jedoch beim Eissportverein. „Die Gemeinde weiß seit November, dass das Problem besteht“, sagt EVP-Jugendleiter Hans Peter Lichtblau. Allein schon die Beschränkung auf zwei Eismeister stehe im Widerspruch zu den Anforderungen. Angesichts der Arbeitsbelastung und der täglichen Arbeitszeiten sowie des Arbeitsschutzes sei die Arbeit für einen Eismeister alleine gar nicht zu schaffen, sollte der andere mal krank werden oder frei haben. Die Gemeinde habe sich aber erst nach einem Gespräch Anfang Januar, bei dem Vertreter des Vereins allen drei Bürgermeistern gegenüber saßen, wenigstens um Aushilfen gekümmert. Auch jetzt, so Lichtblau, wäre aus Sicht des Vereins die Gemeinde in der Pflicht, dringend bei anderen Eishallen in der Region nachzufragen, ob sie kurzfristig aushelfen könnten.

Gemeinde sieht Verein in der Pflicht

Bürgermeister Haf würde seinerseits gerne den Verein mehr in die Pflicht nehmen. Dass er am vergangenen Wochenende viel am Telefon hing, sieht er dabei noch als positives Signal: „Das zeigt den Wert unseres Eisstadions.“ Das Problem sei jedoch, dass nicht irgendwer einfach aushilfsweise das Stadion betreiben könnte, immerhin werde dort mit Ammoniak hantiert. Dass dafür eine spezielle Ausbildung nötig ist, weiß auch der EVP. Allerdings gebe es fachkundige Leute in anderen Hallen, von denen vielleicht einer noch Kapazitäten für Pfronten frei hätte. Der Verein selber könne das nicht leisten und beispielsweise auch nicht mit eigenen Kräften die Eismaschinen fahren: „Da müsste zumindest die Gemeinde die Haftung übernehmen“, betont Lichtblau. Sonst bleibe im Fall des Falles der Verein auf möglicherweise höheren Schadenssummen sitzen.

Für Verlegungen wird die Zeit knapp

Bürgermeister Haf kann aus seiner Sicht dagegen nur um Verständnis bitte, dass die Halle nun eben mal eine Woche nicht zur Verfügung steht: „Da muss man halt versuchen, Spiele zu verlegen oder zu verschieben.“ Dafür gebe es kurz vor Saisonschluss aber kaum noch Möglichkeiten, entgegnet EVP-Jugendleiter Lichtblau: Bei der U 20 beispielsweise ende die Saison in der Bayernliga regulär am kommenden Sonntag, bei der U 13 sei sie eigentlich schon seit vergangenem Sonntag vorbei. Kurzfristig den Austragungsort zu wechseln sei auch kaum möglich: Schließlich seien auch in den anderen Orten die Eishallen ausgebucht. Die Folgen könnten nun bis bis zum Ausschluss von EVP-Mannschaften aus dem Ligabetrieb reichen: Das drohe als letzte Konsequenz, wenn ein Verein zwei Spiele in einer Saison absage, sagt Lichtblau.

Obwohl er nun zu einem Demonstrationszug aufruft und Eltern und Betreuer „auf 180“ sind, sieht Lichtblau noch immer Chancen auf eine Verständigung mit der Gemeinde. Schließlich gehe es ja auch um die wichtige Jugendarbeit in Pfronten: 110 Kinder und Jugendliche seien in den Nachwuchs-Mannschaften des EVP engagiert.

